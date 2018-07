Inhalt Seite 1 — „Bild“ schießt für Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pressepolitik am Rande der großen Panzer-Show

Hinter BILD stehen Millionen Leser und das nationale Interesse .. so zu lesen vor einiger Zeit in der Leserbriefecke der „Bild-Zeitung“. Wahr gesprochen! Drei Tage, bevor 200 deutsche und ausländische Journalisten mit Sonderflugzeugen der Luftwaffe aus allen Himmelsrichtungen in Munsterlager landeten, das deutsche Panzerwunder zu bewundern, hatten Redakteure der „Bild“-Zeitung mit allerhöchstem Segen aus Franz-Josefs Zeiten den deutschen Standardpanzer bereits getestet. Ihnen war es vergönnt, mittels der britischen 105-Millimeter-Kanone antiquitierte amerikanische Panzer vom Typ M 47. in Fetzen zu schießen.

An der Kaffeetafel im Offizierskasino von der Panzerlehrschule Munsterlager erfuhren die mit großem Aufwand herangekarrten Journalisten von ihrem Glück: während sie in Premierenstimmung auf den Beweis warteten, daß der Panzer „made in Germany“ in der Tat das non plus ultra des modernen Panzerbaus darstelle, druckte BILD, das nationale Interesse im Rücken, bereits alle pikanten Einzelheiten des deutschen Panzerkrieges über die mißgünstige französische Panzerlobby.

„Dazu kommen wir also her! BILD muß man lesen!“, murrte ein süddeutscher Journalist, der offenbar zu weit von Bonn stationiert ist, um die Realitäten des Lebens zu begreifen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums entschuldigte sich ebenso wortreich wie elegant. Es habe sich um eine „frühere Zusage“ gehandelt, die er beim besten Willen nicht mehr habe rückgängig machen können. Dazu wiederum ein unverständlicherweise mißvergnügter Pressemann: „Zu Franz-Josefs Freunden muß man gehören – auch nach seinem Rücktritt.“

Sehr erbaut hingegen war ein mit zahlreichen Auszeichnungen aus dem letzten Krieg über die halbe Brust bedeckter Panzeroffizier: „Das hätten Sie sehen sollen, wie die Herren Journalisten am vergangenen Montag hier geschossen haben! Fünfzehn Volltreffer von fünfzehn Schuß. Dafür wurde an diesem Tage, an dem 200 Journalisten (ohne nationales Interesse im Rücken) anwesend waren, überhaupt nicht geschossen. Einmal war genug – denn wozu haben wir denn BILD?

Ministerialdirigent Fischer vom Verteidigungsministerium erläuterte im Vollbewußtsein deutscher Panzerleistung die drei Munitionsarten, die der Standardpanzer – entgegen allen böswilligen Behauptungen von alliierter Seite – verschieße, seien Sprengmunition, Hohlladungen und „Quetschkopf“-Munition. Schon springt der Pressesprecher erregt auf. Man möge Verständnis dafür haben, daß die soeben vom Herrn Ministerialdirigenten erwähnten Munitionsarten nicht erwähnt werden dürfen, die Bezeichnungen seien „geheim“. Nun erhebt sich ein Journalist mit der in Tragödien üblichen Würde, und verliest mit leiser Stimme ein Zitat aus einer Zeitschrift „Sprengmunition, Hohlladungen und Quetschkopfmunition“. Ob man denn diese Bezeichnungen nicht gebrauchen dürfe, da sie doch hier schon gebraucht worden seien?

Ja, woher aber stammt denn das Zitat?