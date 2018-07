Es war in Gräfelfing bei München und nichtin Pullach bei München. In Pullach ist nämlich nichts mehr... Und Gräfelfing ist natürlich auch nur ein Deckname. Für Gräfelfing. Wir trafen uns in einem verschwiegenen Café direkt neben einem „Toten Briefkasten“.

„Sie können mich Robert nennen“, sagte ich zu dem Mann, der mir zur Begrüßung aus alter Gewohnheit etwas „Spielmaterial“ in die Hand gedrückt hatte. Etwas nervös strich ich mir den angeklebten Bart. Der Mann, der mir gegenüber an seinem Erdbeer-Eis löffelte, war nämlich kein Geringerer als Gehlen selbst. Gehlen, der geheimnisvolle, große Unbekannte. Zum ersten Male stellte er sich der Öffentlichkeit. Und die vertrat ich. Daß ich ich war, stand für mich ziemlich fest. Aber war Gehlen Gehlen? Oder war dieser hier vielleicht in Wirklichkeit – Giehlen? Oder ein Mann gleichen Namens, der für den sowjetischen (chinesischen) Geheimdienst arbeitete? Die bekannten Gehlen-Photos sind zwanzig Jahre alt. Wenn dieser hier Gehlen war und nicht der Doppelgänger seines Doppelgängers – dann war er inzwischen etwas fülliger und behäbiger geworden. Und etwas grauer. Das wohl vor allem in den letzten Wochen und Monaten.

„Herr Gehlen, Sie gestatten, daß ich Sie einfach bei Ihrem richtigen Namen nenne – wie kamen Sie darauf, ausgerechnet die Herren Felfe, Clemens und Tiebel für Ihren Dienst zu engagieren?“ sagte ich mit unterdrückter Stimme, denn der Kellner sah mir sehr nach KGB aus.

„Ganz einfach, Herr Robert: Es waren Fachkräfte mit langer Berufserfahrung.“ Ich bemerkte das Knopfmikro in seiner Krawatte. Gehlen wäre nicht Gehlen, hätte er nicht meines längst erspäht.

„Außerdem machten die drei so einen vertrauenerweckenden Eindruck. Sahen wie richtige Spione aus. Keineswegs wie Gegenspione.“

„Entschuldigen Sie...“, sagte ich, denn ich hatte unter den Tisch nach einem heruntergefallenen Löffel gelangt und dabei in die Haartolle eines Gehlen-Mannes gegriffen, von dem Gehlen aber vielleicht gar nichts wußte, „entschuldigen Sie, aber wie ist es möglich, daß Sie ehemalige SS-Offiziere und SD-Beamte eingestellt haben?“

„Um die Privatangelegenheiten unserer Mitarbeiter kümmern wir uns so wenig wie möglich. Außerdem hatten wir Verständnis für den Wunsch der drei, wieder mit ihren alten Kameraden zusammenarbeiten zu können. Bekanntlich haben sie – und das sprach sehr für sie – dem Reichssicherheitshauptamt treue Dienste geleistet.“