Der Mensch denkt, Gott lenkt – auch in der Versicherungsbranche. Dort läßt sich gewiß vieles mathematisch vorausberechnen, aber der geschäftliche Erfolg bleibt doch immer die große Unbekannte. „Wir sind mit großen Hoffnungen in das Jahr 1962 gegangen, aber es ist doch ganz anders verlaufen“, sagte der Generaldirektor der Kölnische Lebensversicherung aG., Dr. J. F. Hecking, in Köln.

So machten 1962 unter anderem weltpolitische Spannungen (Kuba-Krise) einen dicken Strich durch gar zu hoffnungsvolle Rechnungen der Versicherer. Die Bereitschaft, neue langfristige Verpflichtungen in Form von Lebensversicherungen einzugehen, ging in der zweiten Hälfte des Jahres 1962 (nicht nur bei der „Kölnische Leben“) tatsächlich merklich zurück. Die Kölner Geschäftsleitung rechnet es sich daher zum Erfolg an, trotz allem den Werbeerfolg des Vorjahres erreicht zu haben. Mit 110,3 Mill. DM wurde 1962 bei der „Kölnischen“ fast die gleiche Versicherungssumme wie im Vorjahr (111,2) beantragt.

Die sogenannte „Handwerker-Lücke“ konnte somit einigermaßen ausgefüllt werden. Bekanntlich lief Ende 1961 die Frist ab, zu der die Handwerker „befreiende“ Lebensversicherungen abschließen konnten; im Jahre 1962 fiel der Handwerker-Bereich demgemäß für die Werbung weitgehend aus. Dies wird von der Geschäftsleitung auch als Grund dafür angegeben, daß 1962 der Bestandszuwachs von 65 Mill. DM (auf 900 Mill. DM) niedriger als im Vorjahr war, wie auch das „ausgefertigte“ Neugeschäft mit 101 Mill. DM um 11 Mill. DM unter den des Jahres 1961 blieb. Mit diesen Ergebnissen, wie übrigens auch bei den Prämieneinnahmei, hat die Gesellschaft 1962 den Bundesdurchschnitt der gesamten Lebensversicherungswirtschaft nicht erreichen können.

Das relativ geringe Ansteigen des sogenannten Sterblichkeitsgewinns, weitere Kostensteigerungen sowie ein planmäßiger Ausbau der hauptberuflichen Werbeorganisation trugen ein übriges dazu bei, den Überschuß des Geschäftsjahres von 6,7 Mill. DM im Jahre 1961 auf 5,4 Mill. DM im Berichtsjahr zu reduzieren. An diesem rechnerischen Rückgang hatte freilich der Abschreibungsbedarf bei Wertpapieren von 1,35 Mill. DM einen wesentlichen Anteil. Der Überschuß von 5,4 Mill. DM gestattet es, die Sätze für die Beitragsrückerstattung auf der gleichen Höhe des Vorjahres zu halten. Etwas hoffnungsvoller sieht die Geschäftsleitung in die Zukunft: Im 1. Halbjahr 1963 hat der Bestand an Versicherungssumme 940 Mill. DM überschritten, und die Werbeergebnisse erreichten bereits den Stand der ersten 8 Monate des Vorjahres.

Nicht ohne Sorgen blieb im Berichtsjahr auch die „Kölnische Sachversicherung AG“. Hier bereitete insbesondere die Feuersparte einiges Kopfzerbrechen. Die versicherungstechnische Gewinn- und Verlustrechnung weist für 1962 in der Feuer- und Betriebsunterbrechungssparte nur noch einen kleinen Gewinn von 22 239 DM aus. Generaldirektor Hecking führt dies auf die völlig „abgewirtschaftete“ Industrie-Feuerprämie zurück. Er bezeichnete es als „unmoralisch“, daß zur Zeit die industriellen Großrisiken auf Kosten kleiner Feuerversicherungsnehmer gedeckt werden müssen. „Es wird an der Gesamtheit aller Versicherungsgesellschaften liegen, hier wieder Ordnung zu schaffen.“ Hecking plädierte für eine echte Bedarfsprämie und sprach sich gegen ein weiteres Absinken der Feuerprämie aus.

Den insgesamt in der Sachversicherung erzielten Gewinn von 548 000 DM bezeichnet die Unternehmensleitung als „beruhigend“. Er gestattet es, wie im Vorjahr auf das eingezahlte Kapital von 2,2 Mill. DM eine Dividende von 10 % und einen Bonus von 4 % zu verteilen.

Cha.