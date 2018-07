Da liegen sie, rot, rund und saftig, im appetitlichen Spankörbchen. Fast sehen sie aus wie Marzipan. Die potentielle Kundin, die diese sommerliche Herrlichkeit betrachtet, sieht schon daheim ihre Familie am Gartentisch sitzen und die Früchte verspeisen: Erdbeeren mit Schlagsahne! Das Preisschild verheißt mit „1/2 Kilo 1,40 DM“ einen günstigen Einkauf. Der nächste Reflex ist der Griff zur Türklinke.

„Ich hätte gern zwei Pfund von jenen Erdbeeren zu einer Mark vierzig, die Sie dort vor dem Fenster haben“, beantwortet die nunmehr bereits effektive Kundin die Frage des Gemüsehändlers.

Der Mann ergreift eine Wiegeschale und schaufelt Erdbeeren aus einem Korb, aber nicht aus jenem vor dem Schaufenster. Auf der Waage türmt sich ein Gebirge kleiner und nicht mehr ganz roter Früchte. Sie haben mit denen im appetitlichen Spankörbchen gerade so viel Ähnlichkeit wie ein Paar Filzpantoffeln mit einer Abendsandalette. „Nein, diese möchte ich nicht“, wagt die Kundin zaghaft einzuwenden, „ich wollte gern von jenen schönen Beeren dort draußen etwas haben.“

„Beste Frau, das sind genau dieselben. Sie sagten doch, Sie wollten das Pfund zu einer Mark

vierzig haben.“ „Nun gut, aber sie müssen so schön trocken sein wie die da vor dem Fenster.“

Der Kaufmann wird wütend und bemerkt fast drohend: „Wenn ich es ihnen sage, das hier ist dieselbe Sorte; ich habe sie ja auch zum gleichen Preis eingekauft.“ Die Kundin bleibt eisern: „Mich hat aber ihr Angebot dort vor dem Schaufenster zum Kauf angelockt. Ich will das haben, was sie dort ausstellen und nicht das, was sie hier auf die Waage legen. Wenn sie es mir nicht geben wollen, dann verzichte ich.“

Zähneknirschend füllt der Händler eine Tüte mit den gewünschten Früchten. Die Kundin geht. Der Kaufmann schäumt. Das Recht ist mit der Erdbeerkäuferin. Achtung: Wenn eine Ware verkauft wird, muß sie dem Angebot entsprechen, unter dem sie feilgeboten wird. Anderenfalls macht sich der Verkäufer einer unreellen Handlung schuldig, die man gegebenenfalls auch Betrug nennen kann. Bei einem Erdbeerkauf besteht das Geschäft aus dem Anblick des gefüllten Erdbeerkorbes und dem mündlichen Auftrag, eine bestimmte Menge davon zu erwerben. Dieses Objekt wechselt durch den Übergang des Geldes aus der Hand des Käufers in die des Verkäufers seinen Besitzer. Entspricht die dabei ausgegebene Frucht nicht dem Angebot, dann müßte sie im Falle einer Wertminderung billiger verkauft werden.