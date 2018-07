Von Hermann Riedle

Wirtschaftliche Probleme, das erkennen wir jeden Tag aufs neue, sind in erster Linie Probleme der Praxis. Die vielen großen und kleinen Entscheidungen in der Unternehmung, in Institutionen und Verbänden, schließlich im Bereiche staatlicher Wirtschaftspolitik, lassen sich nur selten mittels theoretisch „vollgeprüfter“ Regeln fällen. Die Vielfalt der Bedingungen, die das Wirtschaftsleben bestimmt, die Komplexität der wirtschaftlichen Zusammenhänge – sie schaffen beim vernünftigen Wirtschaftler eine Atmosphäre der Skepsis, mit der er an die Lösung der Fragen herangeht. Und diese Lösung kann selten eine Patentlösung im eigentlichen Wortsinn sein; meist handelt es sich darum, eine richtige Entscheidung durch ein Annäherungsverfahren zu finden. Für die reine Ideologie, für theoretischen Perfektionismus und absolute Sicherheit gibt es da keinen Platz. Eine vernünftige Entscheidung ist meist das Ergebnis eines praxeologischen Kalküls (im Sinne der Ausdrucksweise des liberalen Ludwig von Mises) und kann sich erst nachträglich in der vielschichtigen Wirklichkeit bewähren. Risikofreies wirtschaftliches Handeln gibt es nicht und ebenso ist eine garantierte gesellschaftswirtschaftliche Wahrheit unvorstellbar.

Darf man aber einige Gedanken zum heißen Thema „Planung“ mit dem Hinweis auf „gesunde Skepsis“ einleiten? Man muß es. Denn die Diskussion über Planung und Programmierung ist in der Bundesrepublik in ein Stadium getreten, in dem uns mit grundsätzlichen Beteuerungen und Bekenntnissen nicht mehr viel geholfen wird. Befürworter und Gegner jeder Programmierung oder Planung verschanzen sich hinter ihre Thesen; zum „bereinigenden Gespräch“ kommen sie nicht zusammen. In dieser Lage gibt uns die gesunde Skepsis einen Schlüssel in die Hand: Die Anhänger einer Programmierung in der Wirtschaft – fälschlicherweise als „Perfektionisten der Wirtschaft“, als Anhänger eines Lebensstils des homo faber gebrandmarkt – werden durch ihre kritischskeptische Grundhaltung in ihren Aussagen sicher tragbarer und verständlicher. Die Anhänger einer möglichst liberalen, von jeder Planung freien Wirtschaftsordnung verlieren zvar durch das Einschwenken auf eine skeptische Grundhaltung viel von ihrer missionarischen Überzeugungskraft und ihrem bewunderungswürdigen Optimismus, gewinnen dafür aber in ihren Aussagen an Realität.

Die harte Kontroverse in der Frage „Planung oder nicht?“ muß man in der Bundesrepublik auch aus der „unbewältigten Vergangenheit“ heraus verstehen. Die deutsche Wirtschaft glänzte in den verflossenen hundert Jahren nicht durch ausgeprägt liberale Epochen. Sie ist aber durch außerordentlich extrem-kapitalistische Züge gekennzeichnet, deren Spitzen immer wieder von der staatlichen Autorität her gekappt wurden. Nur allzu leicht schlugen die Konflikte zwischen privatwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Auffassung in harte Interventionen um, die in sich selbst den Keim zum Dirigismus, zum Etatismus und zur Kommandowirtschaft hatten. Wer kann es deshalb dem Deutschen heute übelnehmen, wenn er seine nach 1948 endlich gewonnene wirtschaftliche Freiheit mit übertriebener Verve zu verteidigen sucht? Am wenigsten, die Anhänger einer vernünftigen Vorausschau, denn ihnen geht es ja wirklich nicht um Wirtschafts Ideologie oder -doktrin, sondern nur um ökonomische Realität. Diese optimal und „ertragreich“ zu gestalten, ist ihr einziger Wunsch.

Die Anhänger der Programmierung sind denn auch bis jetzt in der Öffentlichkeit nur sehr zurückhaltend aufgetreten. Sie glauben in diesem Gespräch nicht an eine missionarische Aufgabe; sie wollen kein Menetekel an die Wand malen, sondern ganz einfach einen vernünftigen Weg in die Zukunft suchen. Ihre Argumente sind nicht apodiktisch sondern vielmehr operationell zu verstehen. Von „Weltanschauung“ ist jedenfalls bei den Programmierern viel weniger zu finden als bei den Liberalen. Die Anhänger einer Programmierung hoffen in dem Zwiegespräch mit ihren „Gegnern“ durch wirtschaftliche Argumente überzeugen zu können. Sie legen auf unsere heutige gesellschaftliche Situation ein Koordinatensystem und stellen fest, daß einige Schritte nach links oder nach rechts noch keine endgültige Festlegung der Marschrichtung bedeuten. Denn um in unübersichtlichem Gelände auf unserem Weg in die Zukunft an ein gewünschtes Ziel zu gelangen, muß man ab und zu etwas von der „direkten Richtung“ abweichen und die topographischen Hindernisse in Betracht ziehen. Nur so können wir dieses Ziel ökonomisch und mit geringstem Aufwand erreichen.

Einige, Mißverständnisse, die den Anhänger einer Programmierung in der Bundesrepublik belasten, sollten durch ein paar einfacher Überlegungen aus der Welt geschafft werden können. Prüfen wir deshalb die wesentlichen Vorwürfe der Kritiker aus dem liberalen Lager kurz:

Eine wirtschaftspolitische konsequente Lenkung der liberalen deutschen Volkswirtschaft, wie sie sich etwa aus den intensiv bearbeiteten statistischen Daten ergäbe, führe geradewegs in die Knechtschaft, so meinen die Kritiker, deren Herz auf dem „rechten Fleck“ schlägt. Wer nämlich die volkswirtschaftlichen Größen und Zahlen zusammentrage, sie analysiere und daraus Schlüsse ziehe, der wolle zweifellos auch nach diesen Erkenntnissen handeln und – was noch schlimmer ist – andere zu entsprechendem Handeln zwingen. Programmieren heiße deshalb immer nur auf elegantere Art dirigieren. Am Ende stehe jedenfalls die Übermacht des Staates, die Gewalt der zentralen Planungskommission. Der Taktschritt ausgerichteter Betriebsfunktionäre ersetze bald den individuellen und spontanen Schnellauf einzelner Unternehmer. Und da man nie ganz genau wisse, wann und wo die Quantität in der Wirtschaft in die Qualität des Befehls umschlage, so sei es doch wohl am besten, allen Anfängen frühzeitig zu wehren.