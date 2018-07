Noch nie seit dem „Tauwetter“ von 1956 hat Wladyslaw Gomulka der polnischen Intelligenz so hart zugesetzt wie in seiner Rede auf dem XIII. Plenum der Polnischen Vereinigen Arbeiterpartei. Den Schriftstellern und Journalisten, den Schauspielern und bildenden Künstlern, den Philosophen, Soziologen und Historikern, ja sogar den Partei-Ideologen warf er vor, sie hätten im Kampf um die Festigung des Marxismus-Leninismus in Polen auf der ganzen Linie versagt. Satiriker und Kabarettisten, Literatur- und Kunstkritiker nahm der polnische Parteichef in gleicher Weise aufs Korn. Seitdem fragen sich Polens Intellektuelle, ob ihr Land jetzt jenes Maß an geistiger Freiheit verlieren wird, das es bisher zum freiesten Land des Ostblocks gemacht hatte.

Schon sind zwei kulturelle Wochenzeitschriften – Przeglad Kulturalny und Nowa Kultura – liquidiert worden, und keineswegs aus „administrativen“ Gründen, wie es zunächst geheißen hatte. Jedenfalls gab Gomulka praktisch zu, daß sie aus politischen Gründen eingestellt wurden, als er einige ihrer Artikel als typische Beispiele „des herrschenden ideologischen Wirrwarrs in unserer Kritik“ attackierte. An ihre Stelle ist die neue Wochenzeitung Kultura getreten.

Gomulka ging auch auf die Frage nach „den Grenzen der Freiheit in unserem Land“ ein. Seine Definition der Freiheit klang ziemlich hölzern: „Das Wesen der sozialistischen Freiheit liegt darin, daß der Mensch vor der Ausbeutung durch einen anderen Menschen geschützt ist... Polen ist eine Diktatur des Proletariats. Durch die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen schaffen wir eine neue, höhere Art der zwischenmenschlichen Verhältnisse, die eine neue, höhere Form der Demokratie bringt. Gleichzeitig fordern wir eindeutig eine Begrenzung der Freiheit für die Feinde unseres Regimes. Das ist zwar eine Begrenzung der Freiheit, aber nur für Reaktionäre und Feinde, zugunsten der wahren Freiheit der Volksmassen, die wir stets weiterentwickeln und vertiefen werden.“

Der polnischen Presse, dem Rundfunk und dem Fernsehen warf Gomulka in diesem Zusammenhang „destruktive“ Kritik vor, die der Sache des Sozialismus schade. Nichts gegen Kritik, so sagte er, doch müsse sie „nutzbringend und fruchtbar“ sein. Auch die „gehässige und böswillige“ Kritik des polnischen Kabarettslehnte er ab; den Studentenorganisationen warf er mangelnde Aktivität im Kampf zur Stärkung ihres „sozialistischen Bewußtseins“ vor; „viele Theaterleiter“ beschuldigte Gomulka, sie hätten dauernd antimarxistische und dekadente Stücke aus dem Westen gespielt. Schließlich nahm er die Revisionisten in den eigenen Parteireihen aufs Korn: Man müsse konsequent gegen sie vorgehen und nicht mehr, wie in den letzten Jahren, vor ihnen kapitulieren.

Gewiß hat Gomulka beteuert: „Die Partei will sich nicht an den Arbeitsplätzen der Kunst einmischen; sie beabsichtigt nicht, Rezepte auszugeben, in welcher Weise Bücher geschrieben oder Kunstwerke produziert werden sollen.“ Aber er sagte auch: „Gleichzeitig unterstützt die Partei bis zum äußersten die Schöpfungen des sozialistischen Realismus.“ Und gewiß hat der Parteichef ausdrücklich erklärt, die Postulate der Partei seien „Wünsche“ an die Intellektuellen – nicht Forderungen. Aber die Unruhe unter den künstlerischen Kräften Polens ist dennoch nicht gering.

Stefan Kisielewski, der katholische Parlamentsabgeordnete, schrieb in seiner Kolumne im Tygodnik Powszechny resigniert, daß nun wohl das Ende seiner Tätigkeit als Gesellschaftskritiker gekommen sei. Er habe versucht, ganz leise, ohne Anstoß zu erregen, gleichsam als Hofnarr dem Monarchen kritische Bemerkungen ins Ohr zu flüstern. Doch nun, so scheine ihm, sei es auch damit vorbei. „Ich fühle mich wie eine Fliege im Herbst, die trotz allen intensiven Summens ahnt, daß ihr Ende naht.“ Kisielewski weiß, daß die Dialektiker einen Gegner brauchen. ‚„Doch wissen sie es auch?“ fragt er verbittert...

Wer sich damit tröstet, es habe Kultur-Ukase in Gomulkas Polen sporadisch immer wieder gegeben, ohne daß sie besonders beachtet worden wären, wird bedenken müssen, daß diesmal eine „ideologische Kommission“ eingesetzt wurde, die für die „Ausrichtung“ des Landes sorgen soll. Sie könnte sich energisch ans Werk begeben – und dies ist es, was Polens Intellektuelle fürchten. J. K.