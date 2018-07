Inhalt Seite 1 — Geistige Aufgeschlossenheit und menschliche Reife Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dieter Grimm

Im vergangenen Jahr waren an den wissenschaftlichen Hochschulen der Bundesrepublik etwa 220 000 Studenten eingeschrieben. Rund 24 000 von ihnen, fast elf Prozent, konnten in Studentenwohnheimen leben. Dreißig bis fünfundvierzig Prozent aller Studenten aber zögen ein Zimmer im Studentenheim ihrem Untermieterdasein vor, wenn sich nur die Gelegenheit böte. Dieses Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage provoziert nicht nur den Ruf nach weiteren Heimen; es weckt auch die Neugier zu erfahren, wer denn eigentlich den Vorzug genießt, in den bereits bestehenden Häusern wohnen zu dürfen. Nach welchen Gesichtspunkten wird über die Bewerbungen entschieden?

Diese Frage zu beantworten, waren alle größeren Studentenheime und -dörfer, die der Hochschule angegliedert sind, daneben einige Heime der beiden Konfessionen, gebeten worden. Von hundert Befragten gaben fünfundsiebzig Antwort.

Wenige von ihnen sahen sich indes imstande, eine eindeutige Antwort zu liefern. Es waren diejenigen, die ihre Bewohner nach sozialer Bedürftigkeit auswählen. Bedürftigkeit ist ein klares, annähernd sicher und sachlich feststellbares Kriterium. Einige Studentenwerke, die jeweils mehrere Heime unterhalten (so das Kölner, Mainzer, Tübinger) verfahren danach. Insgesamt stellt diese Gruppe nicht ganz ein Drittel der Wohnheimplätze. Auch jene wenigen Häuser – sie halten kaum drei Prozent der Plätze bereit – die die wissenschaftliche Qualifikation der Bewerber zum Auswahlprinzip bestimmen, bewegen sich auf recht festem Grund – wie gut oder schlecht man dieses Kriterium auch immer finden mag.

Die anderen Heime jedoch, die über mehr als zwei Drittel der Plätze verfügen, geraten in einige Verlegenheit, wenn sie angeben sollen, nach welchen Gesichtspunkten sie ihre Auswahl treffen. Wo das nicht offen zugegeben wird, verraten es die beiden Bedingungen, die ebenso regelmäßig wie arglos vorgetragen werden.

Die erste, die zu bemühen fast kein Heim sich versagen konnte, heißt: Eignung für die Heimgemeinschaft. Die zweite Bedingung läßt sich offenbar nicht in eine so handliche Formel fassen. Sie erscheint einmal als „geistige Lebendigkeit“ oder „Aufgeschlossenheit“, dann wieder als „menschliche Reife“; ein Kieler Haus gar wünscht sich nur „Studenten mit echten geistigen Interessen“ (was mag wohl zu den unechten rechnen?).

Widerstehen wir der Versuchung, diese Aufzählung zum Anlaß eines Klageliedes über den Zustand des deutschen Studenten zu machen. Nehmen wir einmal unkommentiert hin, daß hier durchweg Eigenschaften verlangt werden, die mit dem Wort Student in selbstverständlichem Zusammenhang stehen sollten. Und hier stellt sich nun die nicht unwichtige Frage: Was bedeuten menschliche Reife und geistige Aufgeschlossenheit, was Eignung für die Heimgemeinschaft? Und vor allem: Wie lassen sie sich ermitteln?