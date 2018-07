Bei klirrendem Frost sind auf der Hutmodenschau in Köln, die alljährlich zweimal stattfindet, Sommermodelle aktuell, bei tropisch sengender Sonne ist Winterliches das Thema. Die Hüte stammen aus Häusern von Rang; sie weisen, so heißt es, der Hutbranche die Richtung.

Man weiß, daß es sich vor dem Ersten Kriege gehört hatte, sein Haupt zu bedecken; schon die kleinen Kinder hatten ihre eigene Hutmode, und die Schülermütze galt mit vielen „Poussierkniffen“ als äußerst chic. Vor dem Zweiten Weltkrieg blieben Hüte zwar hochbeliebt, aber die Damen erlaubten es sich, ein wenig salopp damit umzugehen. Sie knoteten ein Kopftuch um die Frisur, schlangen einen Schal zum Turban. Im Kriege dann waren die Punkte der Kleiderkarte für den Rock, den Strumpf wichtiger, und ein so kostbares Stück wie einen Hut behandelte man wie einen Schatz und arbeitete ihn bis zum Aberwitz um.

Und nach 1945 waren viele Hutfirmen und ausgezeichnete handwerkliche Betriebe im Osten unerreichbar geworden, andere waren vielfach zerstört. Das Material war knapp, und der Schrei nach dem Hut war nur ein leiser Seufzer: Die Frauen hatten sich an Schal und Tuch gewöhnt, und ihre Kinder kannten’s nicht anders. Doch dann begann es mit Elan von neuem. Schon 1946 wurden in der westdeutschen Hutbranche mehr als zehntausend Angestellte beschäftigt, 1949 zählte man bereits neunzehntausend; heute sind es annähernd hunderttausend.

Die 21 Hutexperten, die im Jahre 1953 ihre Arbeitsgemeinschaft gegründet haben, um, wie sie sagen, „den Hutgedanken zu pflegen“, sind stolz: Acht von je hundert neuen Hüten werden in alle Welt exportiert.

Die Mannequins in Köln trugen die Hüte wie Kronen durch die engbesetzten Säle. „Immer größer’Y-sagt .erfreut- der Hutfabriksat: Eiserfrey, Repräsentant der Arbeitsgemeinschaft, „und immer illustrer wird der Kreis unserer Gäste.“ Unter der Prominenz sah man den französischen Hutmacher Berthet, der seine Wendehüte aus Filz mitgebracht hatte: Sie lassen sich durch rasches Kniffen im Handumdrehen verändern.

Eine neue, allerdings nicht revolutionäre Linie hat sich nun aus dem „City“-Lock entwickelt. Das Stichwort heißt „Karriere“. Für jeden Typ wird das Passende bereitgehalten, und so ist es ziemlich einfach für die Damen, sich in einen Dandy, Knappen, Byron zu verwandeln. Für die sehr femininen Frauen lief eine Suleika schöner als die andere durch den Saal.

Die Köpfe der Hüte sind noch immer sehr hoch. Schleier erleben eine kleine Renaissance. Hüte dürfen in Seide, Wolle, Filz, Pelz schwelgen. Natürlich bekommen auch die jungen Mädchen ihre eigenen Hüte. Die Arbeitsgemeinschaft lädt sie überaus beflissen zu Modeschauen ein, bei denen sie Zuschauerin und Mannequin zugleich sind und nach Herzensluft aufprobieren dürfen: Übung macht den Käufer... Sie haben einen Fragebogen auszufüllen (in Deutschland merkwürdigerweise immer noch ungemein beliebt!) mit Fragen, etwa so: „Was darf ein Teenager-Hütchen kosten?“ „Welche Farbe schlagen Sie vor?“, „Wann wollen Sie den Hut tragen? Für den Beruf? Zum Rendezvous? Zum Office?

Aber es wäre falsch anzunehmen, viele junge Mädchen mit geschickter Hand, mit Geschmack und Liebe zum Schmückenden drängten sich nun danach, den Beruf einer Putzmacherin zu ergreifen. Dabei sind die Aussichten günstig; eine Putzmacherin kann sich selbständig machen, sie kann Direktrice oder Einkäuferin werden, Modelle entwerfen auch für Bühne, Film, Fernsehen. Doch offenbar stört die jungen Damen die Berufsbezeichnung: die Putzmacherin – die Putzfrau, es klingt so gleich. So erfand man schnell das Fräulein Hutmodistin. Ob es weiß, daß Berühmtheiten wie Greta Garbo und die Begum aus Hutsalons kamen? M. J. F.