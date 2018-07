Warum viele NS-Verbrecher so schnell zu braven Kleinbürgern wurden

Von Horst-Eberhard Richter

Professor Richter ist Direktor der psychosomatischen Klinik der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er analysiert hier in höchst einleuchtender Weise, wie es möglich war, daß normale Bürger im Dritten Reich erst zu Verbrechern wurden und dann, nach 1945, sich in die neue Gesellschaft mühelos wieder einfügten.

Die Nachkriegs-Biographien mancher Nazi-Verbrecher, in die uns die Prozesse der vergangenen Jahre Einblick verschafften, konfrontieren uns mit einem zunächst rätselvoll erscheinenden Phänomen: Mehrere dieser Schuldigen haben nach 1945 anscheinend ein brav bürgerliches Leben geführt. Sieht man von den Versuchen ab, die Identität hinter falschen Namen zu verbergen, so findet man im übrigen genügend Beispiele für eine relativ unauffällige äußere Anpassung an die Normen der Nachkriegsgesellschaft: Geordnete Tätigkeit in oft achtbaren Berufen, Fürsorge für die Familie, keinerlei Straffälligkeit. Vorgesetzte und Nachbarn bescheinigen, die Betreffenden seien mitunter von ihrer Umgebung so wohl gelitten gewesen, daß man ihnen ihre erst jetzt bekannt gewordenen Verbrechen aus der Nazi-Zeit garnicht zutraute.

Wie ist diese Veränderung zu erklären? Wie können Menschen, die beispielsweise für politische Massenmorde verantwortlich waren, sich derart unauffällig in die veränderte Gesellschaftsordnung eingliedern? Darf man hier an tiefgreifende moralische Wandlungen glauben? Oder erfordert vielleicht der Gegensatz der beiden sozialen Verhaltensweisen gar nicht die Annahme eines so markanten Gesinnungswandels? Genauer gesagt: Liegen die psychologischen Bedingungen des einen und des anderen Verhaltens vielleicht gar nicht so weit auseinander, wie es bei oberflächlicher Betrachtung den Anschein hat?

Solange es uns an systematischen vergleichenden Untersuchungen fehlt, sollte man sich vor voreiligen generalisierenden Beurteilungen wohl hüten. Dennoch erscheint es nützlich, sich auf gewisse psychologische Einsichten zu besinnen, die zur Aufhellung des zunächst so rätselvollen Phänomens einiges beizutragen vermögen.

Das Über-Ich als höchste Instanz