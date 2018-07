Wir haben viele. Kritiker im Westen, welche uns rügen: weil wir es für einen zu billigen Beweis von aufrechtem Charakter oder staatspolitischer Zuverlässigkeit halten, die DDR in Anführungszeichen zu setzen; weil wir immer wieder die praktischen Konsequenzen aus der bisher unbestrittenen Ansicht zu ziehen versuchen, daß auch Sachsen Deutsche sind; weil wir die kleinen Funktionäre nicht mit den großen Hasardeuren ausschütten möchten; .weil wir gern Artikel von Professor Hans Mayer, Leipzig, drucken; weil wir, horribile dictu, im Kommunisten nicht einen a-priori-Kriminellen zu sehen vermögen.

Da ist es denn beinahe tröstlich zu erleben, daß von der falschen Seite kein Beifall an unser Ohr dringt, daß vielmehr wenig deutsche Zeitungen von den unbelehrbar stalinistischen Funktionären in der DDR so oft und so heftig attackiert werden wie die ZEIT.

Ab und zu wollen wir uns einmal leisten, was sich die Kollegen drüben nicht leisten können: kommentarlos zu zitieren.

In der Nummer 16/1963 der ZEIT hatte Rainer Berndt über die V. Deutsche Kunstausstellung in Dresden berichtet – allerdings ohne dabei dem sozialistischen Realismus, wie er sich dort präsentierte, Palmen zu reichen.

Dazu schrieb nun die Sächsische Zeitung unter dem von DDR-Funktionärsbemühen um „Frieden“ und „Verständigung“ strotzenden Titel „Gangster der Feder“:

Wir wissen nicht, mit welchem Auftrag des Chefredakteurs oder einer anderen Bonner Dienststelle der Herr Rainer Berndt nach Dresden gesandt worden ist. Nach dem erschienenen ganzseitigen Artikel zu urteilen, hatte er, gespeist aus dem Sumpf des Antikommunismus, den Auftrag, das Blaue vom Himmel zu lügen. Kein sachliches Wort verliert dieser saubere Herr“ über die einzelnen Kunstwerke, dafür geifert er die Besucher an. Ihm und seiner Zeitung paßt es nicht in – ihr Konzept, daß Hunderttausende von Werktätigen die Ausstellung besuchen und, was für die geschworenen Gegner des sozialistischen Realismus das Schlimmste ist, auch sachkundig und mit großem Interesse die einzelnen Werke aufzunehmen. Sogar das darf im Bonner Staat nicht publik werden: ergo zieht er im Jargon des SS-Kriegsberichterstatters über den ungebildeten „Kollegen von der Werkbank“ her... Der Berichterstatter, der offenbar keine blasse Ahnung von der Kunst hat und die Malereien der Affen als göttliche Offenbarung empfindet, stellt das Volk als dumm und primitiv hin. So reiht sich eine journalistische Sudelei an die andere... Es scheint unglaublich, nichts weiter als primitive Sentenzen und Sudeleien im Tone des „Stürmers“ finden sich in dem Machwerk einer Zeitung, die lauthals und ständig ihr „geistiges Niveau“ betont. Diese widerliche Art ist in den imperialistischen Blättern der Bundesrepublik bei der Berichterstattung über die DDR zur Methode geworden. Es zeigt sich auch an diesem Beispiel, daß der Antikommunismus stets mit dem Antihumanismus gepaart ist... Ganz offensichtlich ist dem „ZEIT-Berichterstatter“ auch in der V. Deutschen Kunstausstellung aufgefallen, daß bei uns das Volk regiert. Deshalb kläfft er wie ein Schakal und entsichert bei dem Wort Kultur wie weiland seine faschistischen Vorgänger den Revolver ...

Journalisten, die so etwas fertig bringen, sollten wir uns merken – um sie eines Tages fragen zu können, was sie sich dabei gedacht haben. Aber vielleicht wollen sie nicht gefragt werden. Der Verfasser des Sächsischen Zeitungsartikels zeichnet, Assoziationen nicht scheuend, schlicht mit „Pi“. R. W. Leonhardt