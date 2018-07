Inhalt Seite 1 — Sorge in den USA: Jugend ohne „Jobs“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Washington, im Juli

Arbeitslose Jugend – dieses Problem wird voraussichtlich in den nächsten Jahren die meisten anderen innenpolitischen Schwierigkeiten der Vereinigten Staaten in den Schatten stellen. Im Mai 1963 war jeder sechste arbeitsfähige Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren ohne Arbeitsplatz. Die allgemeine Arbeitslosigkeit beträgt gegenwärtig vier bis fünf Millionen – das sind ungefähr sechs Prozent der arbeitenden Bevölkerung.

Die Arbeitslosigkeit in den USA trifft die jugendlichen Amerikaner also dreimal so hart wie die Erwachsenen. Das gilt nicht nur für die statistischen Zahlen – das gilt auch psychologisch. Hunderttausende von jungen Amerikanern verlassen in jedem Jahr die Schule mit der Gewißheit, keinen Arbeitsplatz zu finden. Diese Hoffnungslosigkeit belastet mehr und mehr das soziale Wohlbefinden der ganzen Nation.

Zur Zeit steht der Rassenkonflikt ganz im Vordergrund der Besorgnisse. Aber auch hierbei spielt das Arbeitslosenproblem eine Rolle. Präsident Kennedy hat in seinen letzten Erklärungen nicht zufällig immer wieder darauf hingewiesen, daß die amerikanischen Neger etwa doppelt so schwer unter der Arbeitslosigkeit zu leiden haben. Die genauen Zahlen für 1962 lauten: Fünf Prozent der weißen Bevölkerung und elf Prozent der farbigen Bevölkerung waren arbeitslos. Das gilt auch und besonders für die jungen amerikanischen Neger. Die neue Gesetzgebung der Kennedy-Regierung will ausdrücklich auf die wirtschaftspolitische Seite der Rassenkonflikte Rücksicht nehmen. Das Arbeitslosenproblem ist nicht nur von Bedeutung für die Schwierigkeiten zwischen Schwarz und Weiß, sondern es spielt eine große Rolle auch bei den Ursachen krimineller Ausschreitungen, besonders bei der Jugendkriminalität.

Der Grund für die Arbeitslosigkeit ist das wachsende Mißverhältnis zwischen der wirtschaftlichen Wachstumsrate und der Bevölkerungszunahme. Zwischen 1947 und 1962 schuf die amerikanische Wirtschaft 17 Prozent neue Arbeitsplätze; im selben Zeitraum jedoch wuchs das Heer der Arbeitssuchenden um 21 Prozent. Der Hauptgrund für dieses Auseinanderklaffen zweier nationalökonomischer Entwicklungen ist der technische Fortschritt. Wo gestern noch weiße und vor allem auch schwarze Hände auf amerikanischen Postämtern Briefe sortierten, ist heute eine Sortiermaschine eingeführt. Wo vorgestern noch Autos mit der Hand gewaschen wurden, erfand man schon gestern die Minuten-Autowäsche, bei der große rotierende Bürsten und heiße Wasserstrahlen die Hauptarbeit verrichten. Bedeutsamer ist, was die Industrie Automation nennt. Ganze Fließbänder, an denen früher Tausende von Arbeitern standen, werden heute von einem einzigen Facharbeiter oder Ingenieur gesteuert.

Den Dollar-Millionären von morgen dürfte es heute schwerfallen, als Tellerwäscher zu beginnen. Die Geschirrspülmaschine macht das besser. Auch der „self-made-man“ wird immer mehr zu einem Mythos. Was Amerika braucht, ist der qualifizierte Facharbeiter, der Interesse für seine Arbeit mitbringt. An beidem aber fehlt es, und zwar bereits in der Jugend. Allzu viele Schüler verlassen vorzeitig die „High School“ – nur 45 Prozent der Amerikaner schließen sie ab. 26 Prozent gehen weiter zum College. Eine Berufsschulausbildung fehlt fast vollständig. Das öffentliche Erziehungswesen beschränkt sich auf eine differenzierte und zum Teil durchaus gute Fachausbildung in den Colleges. Man erreicht das College gewöhnlich nach dem 12. Schuljahr und besucht es zwischen dem 18. und 22. Lebensjahr. 74 Prozent der Amerikaner haben aber keinen Anteil an dieser Ausbildung.