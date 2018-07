Inhalt Seite 1 — Spieldorf in der Großstadt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kürzlich fiel im Hamburger Parlament ein Satz, der an eine offenbar langlebige deutsche Misere erinnerte: „Es gibt Gesetze, die Bauherrn zum Bau von Garagen und Autostellplätzen zwingen – aber unsere Kinder wurden vergessen.“ Der Abgeordnete fügte hinzu: „Es gibt in Hamburg viele Grünflächen, aber fast überall steht das Schild: Betreten verboten!“ Und von dem Kasseler Stadtbaurat Dr. Bangert stammt der Satz: „Der Kinderspielplatz sollte wie WC und Bad zur hygienischen Standardausrüstung unserer Wohnstätten gehören.“ Wir haben in dieser Zeitung des öfteren auf diese Misere hingewiesen und dabei zweierlei kritisiert: erstens, daß es viel zuwenig Spielplätze gibt, zweitens, daß die wenigen wohl alle sehr gepflegt, aber wertlos sind. Aus England kommt nun die Nachricht von einem Platz, dessen Qualitäten exemplarisch zu sein scheinen. Wir hoffen, daß er in unserem Land zu denken gibt.

Durch Abwarten und Tee trinken werden die Probleme nicht gelöst, die sich aus der immer stärker werdenden Verdichtung der Großstädte ergeben. Das sagte Mister Mark Hammond. Ich hatte ihn nach dem Kinderdorf gefragt, das er plant und das sogleich Aufsehen erregt hat – und nicht nur in England. Hammond ist Städteplaner; er arbeitet im Londoner Bezirk St. Pancras, und nebenbei hat er Ideen, die nicht nur auf städtebaulichen Prinzipien beruhen. Ihn sorgt vor allem das Schicksal der Kinder, die in der Enge der Stadt aufwachsen. Nun ist das Problem weder neu noch wurde es von Mark Hammond zuerst aufgegriffen. Bemerkenswert jedoch ist seine Idee, sich bei der Planung von Spielplätzen und Unterhaltungsmöglichkeiten von den Kindern selber beraten zu lassen.

St. Pancras ist ein selbständiger Bezirk im Häusermeer Groß-Londons. Es hat eine eigene Verwaltung und ein eigenes Rathaus. Die etwa 120 000 Einwohner – unter ihnen viele Zyprioten und Inder – gehören zur ärmeren Bevölkerung Londons. Im Kriege wurde der Stadtteil arg zerstört, und so ergab es sich von selbst, daß die Flächen, auf denen einst Häuser standen, von den Kindern okkupiert wurden. Man ließ sie gewähren. Aber auch in St. Pancras wird wieder gebaut, und das heißt: der verhältnismäßig sicheren Spielgelegenheiten werden immer weniger. Die Kinder sind gezwungen, auf der.Straße zu spielen. Das Ergebnis: Über ein Drittel der Verkehrsopfer sind Kinder.

Für Mark Hammond und den Stadtrat war die Statistik jedoch nicht nur eine Zahl, die dem Fortschritt geopfert werden mußte – sie war auch eine Anklage. Nun gab es Beispiele, wie man an anderen Orten, vor allem in den neuen englischen Satellitenstädten, für Spielplätze gesorgt hatte. St. Pancras jedoch ist alt und verbaut. Neue Gebäude mußten sich daher in das Mosaik des alten Stadtgebildes fügen. Natürlich waren auch neue Spielplätze angelegt worden, aber sie lagen wie Inseln inmitten gefährdenden Verkehrs.

Mark Hammond hatte indessen Besseres gesehen, zum Beispiel in der neuen Stadt Harlow in Essex. Die Schulen dieser Stadt liegen so, daß kein Kind auf seinem Schulweg eine Verkehrsstraße überqueren muß. Im Laufe der Zeit mußten allerdings einige Omnisbuslinien geändert werden, und das Ergebnis: Die Kinder müssen nun doch Straßen überqueren, mit allen Gefahren, die man anfänglich glaubte vermieden zu haben.

„Selbstverständlich“, sagte Mr. Hammond, „sorgen die älteren wie auch die neuen Städte für verkehrsfreie Spielstraßen, Spielplätze und Jugendklubs Doch haben all diese Kinderreservate den Nachteil, nur von Erwachsenen geplant zu sein. Die Wünsche der Kinder wurden dabei mit gewohnter Überlegenheit außer acht gelassen. Am schwierigsten ist es, wenn die Wünsche der Kinder überhaupt nicht respektiert werden. Dann suchen sie sich ihre Spielorte selbst aus, mit dem Resultat, daß die allein gewählten Spielplätze sich allzu häufig mitten in Gefahrenzonen befinden.

So geschah denn das Ungewöhnliche. Mark Hammond und der Jugendpfleger Joe Benjamin fragten einfach die Kinder von St. Pancras, wie sie sich ihre Spielplätze dächten. Das Ergebnis der „Umfrage“ wurde dem Stadtrat vorgelegt. Der beschloß einstimmig, das Experiment zu wagen und sich den Wünschen der Kinder zu beugen. Nur den Ort wählten die Stadtväter aus Gründen der Verkehrssicherheit selber. Die große Ecke eines Parks wurde abgetrennt und mit einer Mauer umgeben, und dort entstand nun das Kinderdorf St. Pancras.