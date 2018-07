Inhalt Seite 1 — Abhalftern – aber wie? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bekanntschaften schließen und Freunde gewinnen ist im allgemeinen nicht so schwierig, selbst wenn man nicht mit Gütern gesegnet ist – was es allerdings noch leichter macht. Wer nicht gerade unbeschreiblich abstoßend wirkt, dem bieten sich im Büro, auf der Uni, im Verein, in der Bahn, in jeder Weinstube ziemlich unbegrenzte Kontaktmöglichkeiten. Und in scheinbar hoffnungslosen Fällen kann man immer noch zu Dale Carnegie greifen.

Mit der Zeit sammelt sich da einiges an, und eines Tages ist es soweit: Für reizvolle Neuanschaffungen ist einfach keine Zeit da. Und man steht vor der Frage: wie wird man Bekannte los, ohne sie direkt umzubringen? Wie halftert man Bekannte so ab, daß sie nicht gleich zu Todfeinden werden?

Zuvor ein prüfender Blick auf die Sammlung, verbunden mit der Frage: wie bin ich überhaupt an dieses Stück geraten? Bei manchen Exemplaren können sich Ingwelde, meine Frau, und ich an die Art des Erwerbes gar nicht mehr erinnern und schieben uns gegenseitig die Verantwortung zu.

Oft war es ein unglücklicher Zufall. Auf dem Schiff beim Shuffle-Board, am Strand beim Federballspiel, in der Pension beim gemeinsamen Lästern über den Morgenkaffee waren Heinzelmanns einfach fabelhaft und so gut zu gebrauchen. Zu Hause sind sie das leider gar nicht mehr; eigentlich kann man sie dort kaum vorzeigen – aber die hat man nun an Hals, mindestens fürs ganze Leben.

Dann gibt es Restbestände von Schulzeit und Uni her. Meist hat man sich schon damals nichts zu sagen gehabt – und was jetzt? Abhalftern!

Die prächtigen Kameraden aus Kriegszeit und Kriegsgefangenschaft, die sich mit hartnäckiger Treue immer wieder melden („Hier Otto. Welcher Otto? Na, Mensch...!“). Völlig verkrampfte Situation, weil beide etwas verbergen müssen: der eine, daß er es nicht soweit gebracht hat wie der andere. Der andere, daß er es nicht sofort gemerkt hat.

Freunde aus rauhen, stürmischen Zeiten, durch die man, zumindest in Gegenwart von Ingwelde, nicht gern an Susi aus der Bongo-Bar erinnert werden möchte. Die albernen Freundinnen Ingweldes, die nur darauf aus sind, Ingwelde gegen mich aufzuhetzen, weil sie ihr das Glück, mit mir verheiratet zu sein, nicht gönnen wollen.