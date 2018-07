Dialog in der Hamburger Straßenbahn vor den Plätzen für Schwerbeschädigte, die alle besetzt sind. Eine alte Dame, mit dem Ausweis in der Hand, der zum Einnehmen eines dieser Sitze berechtigt: „Bitte, würden Sie mir den Platz frei machen?“ Der erste Herr (in feinem blauen Anzug): „Ich bin selbst behindert Die Dame: „Sie haben einen Ausweis?“ Der Herr: „Ja, nur heute habe ich einen anderen Anzug an, da habe ich ihn vergessen Die Dame zum zweiten Herrn (mit Schiffermütze): „Verzeihen Sie bitte, kann ich Ihren Platz haben?“ Der Mann mit der Mütze: „Da kannst du drauf lauern; ich bin selber schwer beschädigt.“ Darauf die Dame: „Sie brauchen nicht so grob zu sein. Ich habe Sie höflich um Verzeihung gebeten. Wenn wir auch alle zu den körperlich Geschädigten gehören, sind denn da auch unsere Herzen verkrüppelt?“ EvM.