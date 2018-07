Lieber Freund,

wahrscheinlich wird die gute Schwester Oberin auch dem nächsten Halbtags-Imker erzählen müssen, sein Vorgänger sei ein „ständig besoffener Kerl“ gewesen. Ich bereue aufrichtig und fühle mich gemein, weil ich die guten Schwestern, die mich jetzt als Heuchler in Erinnerung behalten werden, so tief enttäuschte. Ich werde die nächste Gelegenheit wahrnehmen und der Oberin einen Brief schreiben, in dem ich ihr erkläre, wie viel mir zugemutet worden war, bevor ich wieder dem Trunk verfiel.

Ein Oberschulrat kam unangemeldet – was schon eine Dreiviertelsbeleidigung ist – in meinen Unterricht, um zu inspizieren. Eine Stunde lang hörte er mir stumm, hin und wieder merklich den Kopf schüttelnd, zu, wie ich den Kindern an den Worten Alabaster und Abraham a Santa Clara das Schreiben des Buchstabens A schmackhaft zu machen versuchte. Natürlich klärte ich die Kinder darüber auf, was Alabaster und wer Abraham a Santa Clara sei.

Als die Stunde um war, die Kinder lärmend auf den Hof entflohen, kam der Oberschulrat mit nicht mehr nur merklichem, sondern heftigem Kopfschütteln auf mich zu und fragte mich, warum ich nicht die herkömmlichen Wörter Anna, Adam, Anker genommen hätte. Als ich sagte, ich fände die beiden Wörter so schön, sah er mich an, als hatte ich behauptet, die Beine der Jungfrau von Orleans seien schön gewesen (was sie wahrscheinlich sogar waren! Notfalls hätte ich sogar mit schönen Nonnenbeinen aufwarten können, wie ich sie vom Fenster meines Stübchens aus sah, wenn Schwester Maria Margarete das Habit hochhob, um den lieblich murmelnden Bach zu durchqueren, der durch den Klostergarten lief! – aber man soll ja die Perlen nicht vor die Säue werfen).

Nun, ich hatte eine ziemlich heftige Kontroverse mit ihm über den Begriff der Schönheit im Zusammenhang mit gewissen „nüchternen pädagogischen Zielen“, wie er es nannte. Dann fragte er mich mit einem Lächeln, das mir Zahnschmerzen verursachte, ob ich sicher sei, seinerzeit meinen Fragebogen korrekt ausgefüllt zu haben; und als ich meinte, die Zeit der Fragebogen sei doch vorbei, meinte er, es gehe nicht um die politische Seite der Sache, aber Urkundenfälschung – und der Fragebogen sei ein Dokument – bleibe Urkundenfälschung.

Ich blickte ihn (nicht hilfesuchend, das wäre zwecklos gewesen, sondern) fast gebrochen an, schwieg aber, weil ich nicht das geringste ahnte.

Er fragte dann leise, ob ich das Wort „Arbeitsfront“ nicht doch etwas arg euphemistisch fände an Stelle von – wie es korrekterweise hätte heißen müssen – „Reichsschrifttumskammer“.