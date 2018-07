Es ist schwerlich zu erwarten, daß sich die Sparer auf die Dauer mit einem ständigen Schwund der Kaufkraft abfinden. Die wichtigste Voraussetzung dafür, das Interesse der privaten Anleger am Erwerb von Pfandbriefen zu wecken oder zu erhalten, bleibt das Vertrauen der Rentensparer in die Geldwertstabilität“, schreibt die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG., Hamburg-Berlin, in ihrem Geschäftsbericht für 1962.

Trotz einer Geldwertverdünnung von 3,5 % im vergangenen Jahr war der Rentenmarkt sehr ergiebig. Brutto wurden 12,2 Mrd. und netto (abzüglich Tilgungen) 9,6 Mrd. DM festverzinsliche Wertpapiere verkauft, auf dem Aktienmarkt dagegen 1,5 Mrd. DM, während auf Sparkonten 8,2 angelegt wurden. Erfreulich ist, daß insbesondere auch die privaten Käufer mehr Pfandbriefe und Kommunalobligationen erwarben. Soweit den Sparern die Geldentwertung bewußt geworden ist, hat diese sie offensichtlich nicht abgehalten, ihr Geld in „Festverzinslichen“ bei 6 % Zinsen anzulegen, sondern geradezu dazu angereizt, auf diese Weise die Geldentwertung zu „übersparen“. Denn auf den „normalen“ Sparkonten erhielten und erhalten sie nur bescheidene 3 1/4 %.

Der 1921 von genossenschaftlichen Kreisen gegründeten Hypothekenbank kam die Leistungsfähigkeit des Rentenmarktes sehr zustatten. Der Umlauf der Pfandbriefe konnte gegenüber dem Vorjahr um 29 % (1961 = 22 %) auf 528 Mill. DM erhöht und die Bilanzsumme um fast 30 % auf 1,09 Mrd. DM ausgeweitet werden. Ein erfreuliches Ergebnis, zumal die Schuldverschreibungen wie schon im Vorjahr „gut und langfristig“ placiert wurden. In wachsendem Umfang dienen die so gewonnenen Mittel auch der Gewährung „kleiner und kleinster“ Hypothekendarlehen für Mitglieder der Genossenschaften, mithin auch dem Mittelstand, von dem nicht zu sprechen heute als Unterlassungssünde betrachtet wird, den zu erwähnen einem genossenschaftlichen Institut aber wohl ansteht.

Trotz der stürmischen Geschäftsausdehnung nahm der Gewinn der Bank nicht zu, sondern ab. Jedenfalls wird nach 4,5 Mill. DM im Vorjahr ein Überschuß von „nur“ 4 Mill. DM ausgewiesen. Der um rund zehn Prozent gesunkene Steueraufwand zeigt, daß diese Entwicklung echt, und nicht allein auf die Bilanzierung (nach der alten Methode) zurückzuführen ist. Insbesondere der um 0,6 auf 2,7 Mill. DM gewachsene Personalaufwand hat das Ergebnis beeinträchtigt, aus dem 2,2 (3,2) Mill. den Rücklagen zugeführt werden, während der „Rest“ als zehnprozentige Verzinsung des Grundkapitals ausgeschüttet wird. Wenn dieser Dividendensatz auch erheblich unter den Sätzen der rein privatwirtschaftlichen Hypothekenbanken liegt, dem Alleinaktionär, der Deutschen Genossenschaftskasse, dürfte diese Vergütung, entsprechend dem genossenschaftlichen Grundauftrag, genügen.

W. W.