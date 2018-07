Inhalt Seite 1 — Die feindlichen Bausparkassen-Brüder... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der brave Bausparer findet sich in dieser Welt nicht mehr zurecht. In seiner Vorstellungskraft war bis vor kurzem eine Bausparkasse eben eine Bausparkasse, die eine vielleicht größer, die andere kleiner. Aber andere „Gattungsunterschiede“ waren ihm kaum geläufig. Er verglich allenfalls die Konditionen, bevor er seinen Vertrag abschloß. Ob er sich dem Kollektiv einer öffentlichen oder dem einer privaten Kasse anschließen sollte, diese Frage existierte für ihn allenfalls ganz am Rande. Er war der Meinung, daß alle Bausparkassen der Bundesrepublik gewissermaßen an einem Strang ziehen und seine Sparerinteressen bei den Behörden und dem Gesetzgeber schon gehörig vertreten werden.

Aber da irrte der brave Mann. Seit geraumer Zeit ist er Zeuge erbitterter Fehden, die sich die „öffentlichen“ und die „Privaten“ coram publica liefern. Zwischen diesen beiden Gruppen ist ein Kampf bis aufs Messer ausgebrochen.

Ob Einzelheiten des neuen Bausparkassengesetzes zur Diskussion stehen, ob Fragen der Wettbewerbsenquete oder der künftigen Sparförderung, nirgendwo sind sich die beiden feindlichen Brüder einig. Wenn heute die „öffentlichen“ zu einer aktuellen Frage des Bausparens Stellung nehmen, so kann man getrost hohe Wetten darauf abschließen, daß kurz darauf die „Privaten“ mit einer entgegengesetzten Meinung an die Öffentlichkeit treten – und umgekehrt. Ein richtiger Pressekrieg ist zwischen dem „Verband der privaten Bausparkassen“ und der „Geschäftsstelle öffentliche Bausparkassen“ entbrannt, der dem Klima, in dem nun einmal beide Verbände und die Bausparer leben müssen, alles andere als förderlich ist.

Es begann im Frühjahr des Jahres: Damals kündigte der Geschäftsführer des Verbandes der privaten Bausparkassen, Dr. Werner Lehmann, seinem Kollegen von der Geschäftsstelle öffentliche Bausparkassen, Hellmut Geiger, die Freundschaft. Dr. Lehmann hatte an Geigers Jahresbericht für 1962 Anstoß genommen, in dem zu aktuellen Fragen des Bausparens Stellung genommen wurde – insbesondere zur Sparförderung und zu dem Problem der Refinanzierungswege der Bausparkassen. Obwohl diese Meinungsäußerungen Dr. Lehmann aus vielen gemeinsamen Besprechungen wohlbekannt sein mußten, kündigte dieser den bislang von beiden Verbänden gemeinsam herausgegebenen Pressedienst auf. Flugs wurde ein „Institut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen“ aus dem Boden gestampft, das mit dem Verband der privaten Bausparkassen räumlich und personell identisch ist, um diesen Pressedienst, an dem der Verband der privaten Bausparkassen ein Urheberrecht besaß, unter dem Namen eines „neutralen“ Herausgebers erscheinen lassen zu können. Geiger antwortete mit einem eigenen Dienst.

Die sogenannten Sofortdarlehen sind nun zwischen den streitenden Parteien ein ganz besonderer Stein des Anstoßes. Die öffentlichen Bausparkassen sehen in der nachstelligen Finanzierung des Wohnungsbaus ihre große Zukunftsaufgabe und betreiben schon heute mit großem Erfolg (außerhalb ihres Mitgliedbestandes) die nachstellige Finanzierung des Wohnungsbaues für jedermann. Ohne Ansparleistung gewähren sie sehr begehrte nachrangige Darlehen, wofür bisher lediglich öffentliche Mittel oder staatlich verbürgte 1b-Hypotheken zur Verfügung standen. Die Refinanzierung erfolgt mit Hilfe von Schuldscheindarlehen innerhalb der Sparkassenorganisation oder bei anderen Kapitalsammelstellen, insbesondere bei Versicherungen.

Das ist den privaten Bausparkassen ein Dorn im Auge, denen diese Refinanzierungsmöglichkeiten offenbar nicht in dem gleichen Umfang offenstehen. Also plädieren sie dafür, in dem Bausparkassengesetz das Sofortdarlehensgeschäft zu begrenzen. Als Äquivalent für das (redressierte) Sofortdarlehensgeschäft der „öffentlichen“ fordern die „Privaten“ für sich den Fortbestand ihres Emissionsrechts. Sie wollen in Zeiten eines eventuell rückläufigen Neugeschäfts die Möglichkeit behalten, sich mit der Ausgabe von Wertpapieren am Rentenmarkt „Luft“ zu schaffen. Hiergegen ist aber auch kaum etwas einzuwenden, da den 11 unselbständigen öffentlichen Bausparkassen (die Abteilungen von öffentlich-rechtlichen Anstalten sind) derartige Finanzierungsquellen gleichfalls offenstehen.

Beide Gruppen drängen sich also danach, sich über das kollektive Bausparen hinaus Bewegungsraum zu verschaffen und in die Kreditwirtschaft integriert zu werden. Im Grundsatz herrscht also Einigkeit, nicht aber im Detail. Warum aber dann die ganze Aufregung? Nun, die Erklärung ist einfach. Zwischen beiden Bausparkassengruppen ist schlicht und einfach ein verstärkter Wettbewerb „ausgebrochen“, in dem die „öffentlichen“ zur Zeit etwas an Boden zu gewinnen scheinen. Dies führen die „Privaten“ auf künstliche Wettbewerbsverfälschungen zurück, die sie mit dem „Rückhalt“ der öffentlichen Institute in der Sparkassenorganisation begründen. Tatsache aber ist, daß die privaten Kassen in den letzten zehn Jahren ihren Marktanteil zu Lasten der öffentlichen nicht unerheblich ausweiten konnten. Dessenungeachtet bestehen die privaten Bausparkassen darauf, den Bausparkassensektor in die allgemeine Wettbewerbsuntersuchung des Kreditgewerbes einzubeziehen. Dafür besteht aber kein Auftrag des Bundestages.