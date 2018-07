Als im Juli 1962 die Gründung der Föderation Internationale des Bourses des Valeurs (FIBV) stattfand, dachte niemand daran, sich etwa innerhalb der EWG-Grenzen zu halten. Zu den zehn Gründerbörsen gehörte dann auch die Londoner Stock Exchange und demnächst wird die Kopenhagener Börse der Vereinigung ebenfalls beitreten. Mit der Zunahme des internationalen Kapitalverkehrs ergibt sich die Notwendigkeit, gemeinsame Grundlagen zu schaffen und es ist sicherlich gut, wenn diese – bevor sich die jeweiligen gesetzgeberischen Körperschaften damit befassen – von den Experten ausreichend durchdiskutiert und beraten worden sind.

Dieser Aufgabe diente die jetzt in Paris unter Vorsitz von Pierre Sallier, dem Präsidenten des Syndikats der Agents de Change (vereidigte Makler) an der Pariser Börse, abgehaltene Arbeitssitzung. Dabei zeigte es sich, daß in den meisten Ländern die Publizität der Aktiengesellschaften, soweit sie ihre Papiere an den Börsen notieren lassen, noch als unzureichend angesehen wird. Von Land zu Land bestehen beträchtliche Unterschiede, wobei man sagen kann, daß die Bundesrepublik in Sachen Publizität weniger schlecht abzuschneiden scheint als manche Kritiker es wahrhaben wollen. Wichtig für uns ist, daß auch die FIBV die Veröffentlichung konsolidierter Konzernbilanzen fordert, was in dem neuen deutschen Aktiengesetz denn auch als zwingend vorgeschrieben werden soll. Daß diese Forderung berechtigt ist, wird vom Standpunkt der Aktienanleger kaum zu bezweifeln sein. Die Gewinn- und Verlustrechnung, so wie sie jetzt in der Bundesrepublik veröffentlicht wird, entspricht in etwa den Vorstellungen der europäischen Börsenexperten.

Interessant ist, daß nach französischem Beispiel die Veröffentlichung der Zusammensetzung etwa vorhandenen Effektenportefeuilles verlangt wird. Änderungen in der Zusammensetzung sollen möglichst mit Begründung erläutert werden.

Ein anderer Vorschlag der FIBV befaßt sich mit der täglichen Veröffentlichung der Börsenumsätze, wie sie an den angelsächsischen Börsen, in Paris und Amsterdam, seit langem geschieht. Sie würde auch in der Bundesrepublik kaum Schwierigkeiten bereiten, aber sie hätte deshalb wenig Aussagekraft, weil bei uns die Möglichkeit besteht, Wertpapiere auch außerhalb der Börse zu handeln. Ein Teil der Aktienumsätze bleibt also bei einer Börsenumsatzveröffentlichung unerfaßt – vielleicht ist es gerade der interessante Teil. Voraussetzung einer echten Umsatzveröffentlichung wäre der Zwang, Wertpapiere nur über die Börse zu handeln. Dafür kann sich in der Bundesrepublik das Bankgewerbe schwerlich erwärmen. Deshalb war in Paris auch keine einheitliche Stellungnahme zu erreichen.

Schneller einigte man sich in der Frage des Abbaus fiskalischer Belastungen. Aber dazu gehört schließlich nicht viel... Re.