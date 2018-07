Wieder einmal hat sich ein kämpferischer Kreis gefunden, der das deutsche Hotelfrühstück anprangert, weil es geeignet sei, unsere ausländischen Gäste zu vergraulen. Der Verbraucherausschuß für Ernährungsfragen beim Berliner Senator für Wirtschaft kritisierte: Das Frühstück in den meisten deutschen Hotels sei phantasielos, der Gast aber müsse dafür Phantasiepreise bezahlen. Aus Pfennigbeträgen für Brötchen, Marmelade, Butter und Kaffee für ein einfaches „kontinentales“ Frühstück, das in der Bundesrepublik meistens besonders karg ausfalle, machten die meisten Hoteliers Markbeträge, deren Höhe für den Gast auch dann rätselhaft blieben, wenn er die für das Frühstück erforderlichen Dienstleitungen einkalkuliert. Der Aufschlag für „Extras“, wie Fruchtsaft, Ei oder Wurst und Schinken, betrage nicht selten mehrere hundert Prozent. Zu viele Hotels in der Bundesrepublik hätten auch noch immer die üble Angewohnheit, es dem Gast in Form eines höheren Zimmerpreises anzukreiden, wenn er sein Frühstück nicht im Hause einnehme.

Ich kenne eine alte Dame, die gibt jeden Morgen in den Hotels, in denen sie absteigt, vor, Magenschmerzen zu haben; sie bestellt nur eine Tasse Tee für den Preis von einer Mark, den sie als Strafe zahlen müßte, weil sie das Frühstück nicht im Hause einnimmt. Dann geht sie in das nächste Café und frühstückt richtig. Was sind das für Zustände?

Freunde, fahrt in die USA! Visit America! Vor allen Dingen die deutschen Hoteliers und Gastronomen sollten es tun. Wenn es auch noch ein teures Reiseland ist bei dem für uns harten Umrechnungskurs von eins zu vier, und wenn auch manche der sehr verfeinerten und behandelten Lebensmittel nicht nach unserem Geschmack sind – das Frühstück ist eine Reise wert.

In jedem Coffee-Shop der Hotels oder irgendwo in den Straßen, aber selbst im Drugstore gibt es eine reichhaltige Auswahl. Und kein Hotel kommt darauf, einen Cent extra zu berechnen, wenn man pfeifend oder lächelnd am Portier vorbei in die nächste Cafeteria geht. Dort, in diesen Selbstbedienungsrestaurants, erwartet den Gast am frühen Morgen eine Frühstücksorgie, die den ganzen Tag verschönt.

Einmal, in einem besonders guten Frühstücksschlaraffenland einer kleinen Stadt des Mittelwestens, bei Miß Hulling’s, habe ich die angebotenen Getränke und morgendlichen Schlemmereien gezählt, die appetitlich hinter Glas an einen mindestens 30 Meter langen Buffett angeboten wurden. Ein Mathematiker hätte daraus mirdestens 500 Variationsmöglichkeiten errechnet:

Erst kamen die Obstsäfte: sechs verschiedene Sorten; dann Cerealien in kleinen hübsch beschrifteten Portionspackungen: Haferflocken, Reisknusperle, Honi-Pops et cetera, zwanzig Sorten. Dann Eier: drei oder vier Minuten gekocht, gebraten, gerührt, verloren, dazu allerlei Gebratenes, Gesottenes, Gekochtes: zartesten Bacon, Schinken, zarteste Frikadellen, Würstchen. Drei Buttersorten: salzig, süß, geschlagen. Zehn Arten von Brötchen und Hörnchen, zehn Brotsorter. Heiße Kuchen: kleine und ganz kleine Eierkuchen, heiße Waffeln, dazu Syrup: Maple (Ahorn), Apfel, Rohrzucker und so weiter. Vier Honigsorten. Gelees und Konfitüre in Hülle und Fülle. Soll ich noch weiter aufzählen? Kompott warm und kalt, zehn Sorten; warme Kurpflaumen; alle Obstsorten mehrerer Kontinente; Tee, Kaffee, Kakao, Milch und Kuchen in reicher Auswahl.

Ich wanderte mit meinem Tablett an den appetitlichen Herrlichkeiten vorbei und wählte genüßlich, verwarf und wählte endgültig ein fünfteiliges Frühstücksmenü ganz nach Lust und Laune dieser glücklichen Morgenstunde. Ich zahlte zwei Mark fünfzig. EvM