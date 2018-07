Ein Witz der nicht befreit

Von Wolfgang Paul

In der nationalsozialistischen Zeit gab es weniger Witze über Hitler als über seine Paladine: Göring, Goebbels, Ley und wie sie alle hießen. Im Ulbricht-Regime gibt es für den persönlichen Witz nur Ulbricht. Es gibt keine Witze über Stoph, ferner oder einen anderen Vertreter des Regimes. Mit Pieck ging man milde um, als er noch lebte. Grotewohl nimmt niemand mehr ernst; man erzählt sich also keine Witze mehr über den kranken Mann. Die Männer um Ulbricht lohnen nicht eines aufsässigen Witzes. Wer kennt sie schon – und kennen muß man jemanden, um ihm einen Witz zu verpassen. Freilich gibt es außerdem die Versorgungswitze, die seit bald zwanzig Jahren Luft schaffen sollen. Sie sind amtlich zugelassen. Sie sind Standardwitze, die kaum mehr von der jeweiligen Versorgungslage abhängig genannt werden können. Die öffentliche Misere ist zu deutlich, daß man ein mehr oder weniger großes Desaster noch unterscheiden möchte.

Da Ulbricht humorlos ist und keinen echten Witz erzählen kann, sonnt er sich in den Witzen, die man über ihn erzählt. Da Ulbricht nur ein Statthalter ist und kein Diktator aus eigener „Leistung“, muß es ihm gefallen, wenn er mit Diktatoren-Witzen angegangen wird. Sie heben ihn höher (zwar haßerfüllt) als er eigentlich steht. Der unpopulärste Mann in Mitteldeutschland glaubt, durch Witze Popularität zu erringen, auf die er scharf ist. Der Ulbricht-Witz in der Zone wertet jedoch den Mann nicht auf, sondern ab. Der Erfinder des Witzes beweist im Witz, daß er Ulbricht abgetan sehen will. Beispielhaft ist Bertolt Brechts grimmiger Witz in dem berühmten Gedicht aus dem Nachlaß:

Die Lösung

Nach dem Aufstand des 17. Juni

ließ der Sekretär des Schriftstellerverbandes