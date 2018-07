Inhalt Seite 1 — Gefahr für die Industrie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerd Jensen

Die Bedeutung der Energiepreise für die Kostenrechnung der Industrie ist umstritten. Erhebungen auf glaubwürdiger statistischer Basis und solide Schätzungen sind leider selten. Und doch wäre zur Klärung der energiepolitischen Diskussion wichtig, über die effektive Belastung der Produktion durch die Energiekosten Bescheid zu wissen. Wie sollte man denn zur „Heraufschleusung“ der Energiepreise (mittels Schutzmaßnahmen zugunsten der Kohle) Stellung nehmen können, wenn man nicht weiß, wie sich diese „Protektion“ auf der Kostenseite der Wirtschaft auswirkt? Kürzlich ist eine sorgfältige Studie der BP Benzin- und Petroleum AG zu dem Thema erschienen; deren Ergebnisse in diesem Beitrag etwas eingehender dargestellt werden.

Die gesamten Energiekosten der deutschen Volkswirtschaft lassen sich gegenwärtig nur dadurch berechnen, daß die verbrauchten Energiemengen mit durchschnittlichen Preisen bewertet werden.

Um einen Maßstab für das Gewicht der Energiekosten zu erhalten, ist es erforderlich, sie mit verschiedenen geeigneten Größen in Beziehung zu setzen. Dies können für die makroökonomischen Energiekosten das Bruttosozialprodukt, das Volkseinkommen oder die Summe einzelner Kostenarten wie Arbeits- oder Kapitalkosten sein. Im Bereich der Produktion lassen sich die jeweiligen Energiekosten als Anteil am Umsatz, an den Herstellkosten und am Brutto- bzw. Nettoproduktionswert berechnen. Je nach der Wahl der Bezugsgrößen erscheint die Bedeutung der Energiekosten in einem unterschiedlichen Licht.

Bei einer Betrachtung der gesamten Energiekosten der Bundesrepublik über einen Zeitraum von zehn Jahren zeigt sich, daß dieser Posten bis 1957 angestiegen ist, um dann wieder zu sinken (vgl. Tabelle 1).

Der relative Rückgang der Energiekosten im Vergleich zum Sozialprodukt ab 1957 hat seine Ursachen in Strukturverschiebungen innerhalb der Gesamtwirtschaft, in einer Verringerung des erforderlichen Energieeinsatzes pro erzeugter Produktionseinheit und in einem stärkeren Vordringen solcher Energieträger, deren Preise pro Wärmeeinheit im Verhältnis zu anderen billiger wurden. Nach den Berechnungen der BP verlief die Preisentwicklung bei den wichtigsten Energieträgern von 1952 bis 1962 recht unterschiedlich und beeinflußte damit je nach der Verbrauchsstruktur der Abnehmer deren Energiekosten.

So erhöhten sich die Preise für Steinkohle um 37 %, für Koks um 34 % und für Braunkohlenbriketts sogar um 53 %. Bei den Edelenergien stieg der Gaspreis am stärksten, nämlich um 60 % während Elektrizität mit nur 10 % Steigerung eine relativ stabile Preisentwicklung gehabt hat. Preissenkungen waren dagegen sowohl beim schweren Heizöl (etwa 5 %) als auch beim leichten Heizöl (etwa 23 %) zu verzeichnen, obwohl die Verbraucherpreise hier noch im ersten Fall mit 25 DM und im zweiten mit 10 DM Heizölsteuer in der Zwischenzeit zusätzlich belastet wurden. Es ist auf Grund einer derartigen Entwicklung der Preise verständlich, daß die Energieverbraucher versuchten, soweit wie möglich die billigeren Energiearten einzusetzen.