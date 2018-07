Inhalt Seite 1 — Hunger treibt’s durch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jungen Franzosen ist es neuerdings erlaubt, bei der Musterung zu erklären: „Nein, meine Herren! Je suis un objecteur de conscience.“ Ein solcher Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen wird einer Kommission vorgeführt, der nicht nur Militärs, sondern auch Zivilisten angehören. Ergibt sich, daß er aus reinem Gewissen handelt, so dient er in einer zivilen Organisation, die es noch zu gründen und deren Aufgaben es noch zu definieren gilt. Ist sein Gewissen nicht so rein – sei es, daß er aus Faulheit, sei es, daß er aus Mangel an Vaterlandsliebe den Soldatenrock nicht anziehen will – dann muß er zur Strafe den Zivildienst einige Monate länger ausüben.

Dem moralischen Recht des einzelnen auf Verweigerung des Waffenhandwerks stattgegeben zu haben, ehrt die Regierung und das Parlament, in dem die Gaullisten die Mehrheit besitzen. Unter den Betroffenen aber sind zwei Männer bekanntgeworden, die Anlaß haben, jetzt gewaltig aufzuatmen: ein Junger und ein Alter.

Der junge Mann – ein in Metz stationierter Rekrut – hatte sich geweigert, den Kommandierenden General zu grüßen, von dem er gehört hatte, daß seine Kriegführung in Algerien nicht tadelsfrei gewesen sei. Der Hinweis: „Sie grüßen die Uniform, nicht den General Massu!“ hatte nichts gefruchtet. Ihm gelang es nicht, Kleid und Mann, Äußeres und Inneres, Orden und Ordensträger, Schale und Kern auseinanderzuhalten. Er handelte aus Gewissensgründen, wie er überhaupt den Wehrdienst mit der Waffe ablehnte.

Das Militärgericht trat zusammen; der junge Mann konnte sich lange auf sein reines Gewissen berufen (tatsächlich hatte er seine Offiziere brav gegrüßt, bloß nicht den General Massu), es half ihm nichts. Er kam ins Loch. Heute könnte ihm das nicht mehr passieren, weil er ohnehin im Zivildienst, anstatt beim Militär gelandet wäre.

Der alte Mann, von dem hier die Rede ist, verdient noch weit größeres Interesse als der gewissensstörrische Rekrut. Er heißt Louis Lecoin. Er ist ganz dürr, ganz klein, ganz zierlich und ungeheuer lebensfroh.

Lebensfroh – dieser Monsieur Lecoin, der sich selbst als einen „Anarchisten“ bezeichnet? Wir saßen in einem piekfeinen Pariser Lokal und aßen gut, der Anarchist und der Schriftsteller Manès Sperber und ich. Dies dürre, lustige Männlein namens Lecoin hatte Monate zuvor die Aufmerksamkeit und das Mitleid ganz Frankreichs auf sich gelenkt. Er hatte in Wort und Schrift für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung plädiert. Kein Erfolg. Da war er in den Hungerstreik getreten.

Die Zeitungen berichteten schließlich fast täglich über ihn. Monsieur Lecoin war sowieso schon so klein; jetzt wurde er immer weniger. Er hungerte länger als irgendein Hungerkünstler; bald würde er ganz dahingeschwunden sein. In diesem Augenblick hieß es „Halt ein! Es wird zukünftig Kriegsdienstverweigerer geben!“ Louis Lecoin begann wieder zu essen. Und jetzt aßen wir, wie gesagt, sehr gut.