Bei der „Deutschen Bausparkasse (DBS) eingetr. GmbH“, Darmstadt, stellte sich der Neuzugang 1962 auf eine Bausparsumme von 146,3 (139,1) Mill. DM. Zum Jahresende verwaltete diese private Bausparkasse damit insgesamt 59 318 (55 943) Verträge über 953,8 (834,2) Mill. DM; von diesem Bestandsvolumen waren 35,2 (34,4) % bereits zugeteilt. Mit diesem Zuteilungsgrad liegt die „DBS“ weiterhin über dem Durchschnitt aller 16 privaten Bausparkassen.

Die Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft AG (Hameln) hat ihre süddeutschen Verkehrsbetriebe mit Wirkung vom 1. Mai 1963 an die Südwestdeutsche Eisenbahn-Gesellschaft mbH (Ettlingen) verkauft. Damit ist die in der letzten Hauptversammlung beschlossene Herabsetzung des Kapitals von 4 Mill. DM auf 1,3 Mill. DM wirksam geworden. Für das Geschäftsjahr 1963 geht das wirtschaftliche Ergebnis der veräußerten süddeutschen Verkehrsbetriebe der Gesellschaft voll für Rechnung der Käuferin. Nach der Veräußerung ihrer süddeutschen Verkehrsbetriebe verbleiben der Deutsche Eisenbahn-Betriebs-Gesellschaft nunmehr noch die Eisenbahn von Voldagsen nach Delligsen, der dieser Bahn angeschlossene Kraftwagenbetrieb sowie der Kraftwagenbetrieb Vorwohle-Hameln. Außerdem besitzt sie eine Beteiligung von 97% an dem 1,6 Mill. DM betragenden Grundkapital der Vorwohle-Emmerthaler Eisenbahn-Gesellschaft (Hameln). Mit dieser Gesellschaft besteht ein Organvertrag.