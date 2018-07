Inhalt Seite 1 — Masken und Maskenbildner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gab Das Himmelbett. Das Stück, Jan de Hartog hat es geschrieben, ist mäßig; Quests Regie war schon besser; vorzüglicher noch die beiden Akteure, Hanns Lothar und Ingrid Andree; am besten aber war der Maskenbildner: einen Lorbeerkranz für diesen Mann!

Wie er es fertigbrachte, durch winzige Schatten und Tricks, das Heldenpaar nicht nur von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, sondern schon nach ein paar Monaten altern zu lassen; wie er Leid, Erfahrung, Ekel und Resignation in die Gesichter zeichnete; wie er, mit Farben und Linien zaubernd, die Jungen heiter und leer und die Alten von elegischer Schönheit sein ließ: das hatte wirklich großen Stil!

Mochte man den kleinen ehelichen Episödchen auch noch so teilnahmslos folgen: die Frage, was der Maskenbildner im nächsten Auftritt mit Lothars Nase oder Ingrid Andrees Haarfarbe aufstellen würde, hielt die Zuschauer wach. Auch die Schauspieler taten das Ihre, solange es ging und sie ironisch à part sprechen konnten. In der vorletzten Szene freilich, als es dann tragisch wurde, der Frau ein Moribunden-Schicksal und dem Mann eine dämonische Einsamkeit drohte, da war auch für diese Akteure nichts mehr zu retten; da wurde Gift in den Whisky gegossen, das Debakel war da, und die Larmoyanz regierte die Stunde.

Kurzum, man stand auf „Sünderin“-Niveau; das Händchenhalten nahm kein Ende mehr, und nicht einmal die perfide Akkuratesse, mit der Lothar die Sektflasche hinter dem Kissen Gott ist die Liebe versteckte, konnte den Betrachter mit diesem Kino-Rührstück versöhnen, an dem, vom Kolorit bis zur Psychologie, am Schluß überhaupt nichts mehr stimmte.

Da war Das tödliche Patent, Michael Gilberts kriminalistisches Spiel, schon aus anderem Holz: klar gegliedert, zügig durchgeführt und mit Praktiker-Sinn kalkuliert. Hier ließ man sich mit Freuden in die Irre führen, verzichtete getrost aufs Happy-End und atmete erleichtert auf, als die feindlichen Brüder, Inspektor und Anwalt, sich schließlich doch fanden – Lowitz und Tappert ein vorzüglich aufeinander abgestimmtes Paar.

Das Schönste aber gab es nebenbei: Der Funker Finck verteilte, mit Schwejkschem Lächeln und professoraler Zerstreutheit, zarte Bonmots – sehr diffizile Pointen, so sorgsam verpackt, daß die besinnlichen Geister im Saal nur mühevoll nachkommen konnten. Auf diese Art ergab sich dann ein höchst aparter, selten gehörter Doppeleffekt: Das Publikum, in Alt- und Neulacher zerteilt, beklatschte verschiedene Witze ...

Und dann, in Montreux zu Recht mit der Goldenen Rose prämiiert, die Story von Het Manneken – da eilt ein Mann, mit Blume, Hut und grell kariertem Schal, an den Zug, um den Filmstar zu grüßen; da knipsen die Kameras – und der Mann findet sich wieder: klavierspielend am Strand, begegnet einem blonden Hamlet, trifft den Purpurkönig, der auf einer Trillerflöte pfeift; singt ein Lied, aber die Platte, die er begleitet, hat einen Sprung, und er singt immer dasselbe und immer dasselbe, und am Ende ist der Bahnhof leer, ein Zeitungsverkäufer mit einem riesigen Ohr verläßt den Perron; Melancholie breitet sich aus, Tristesse über rauchigem Glas; der Mann, eine Maske mit Schal und riesigen Augen, ist wieder allein.