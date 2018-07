Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Forschung steht auf dem Spiel

In jüngster Zeit ist – kaum wagte man es noch zu hoffen – eine heftige Diskussion entbrannt um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen wissenschaftlichen Forschung. Sie wurde vor allem angefacht durch die Stellungnahme des Ex-Atomministers Balke, welcher – nach Wiedergabe durch den Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Professor Hess – „dramatische Akzente“ setzte hinsichtlich des Rückstandes deutscher Wissenschaft gegenüber dem internationalen, vor allem dem amerikanischen Niveau. Daß ein ehemaliger Minister in Fachfragen „dramatische Akzente“ setzt, widerspricht ja schon den Gepflogenheiten unseres öffentlichen Lebens, welches allenfalls persönliche, niemals fachliche Dramen zugesteht.

Balkes dramatische Akzente haben denn auch ein Heer von Auguren auf den Plan gerufen, voll des vaterländischen Anliegens, jene Akzente zu „objektivieren“ und damit zu entgiften, denn man kann schließlich mit der Bombe leben, aber nicht mit „dramatischen Akzenten“.

Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschaftsrat und Rektorenkonferenz haben eine gemeinsame Studie veranlaßt mit dem Ziel, zur Beurteilung deutscher Wissenschaft zuverlässigere Maßstäbe zu erarbeiten als den von Balke beschworenen Mangel an deutschen Nobelpreisträgern und das Ansteigen des Ankaufs ausländischer Lizenzen durch die Industrie. Ich gebe zu, daß Nobelpreisträger und eigene Patente nicht alles bedeuten in der Wissenschaft – und es ist gut, das von kompetenter Seite bestätigt zu hören.

Professor Hess hat nun über jene Studie gelegentlich der jüngsten Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft referiert. Wer jedoch erwartete, neue, präzisere Daten zum Stande deutscher Forschung zu erfahren, sah sich getäuscht: Man vernahm ausschließlich Meinungen. Gewiß können Daten lügen – und gewiß handelt es sich hier um die ehrlichen Meinungen kompetenter Persönlichkeiten und Gremien. Da aber – bei uns in Deutschland – Kompetenz zu allererst Amtskompetenz bedeutet und dann erst Fachkompetenz, so handelt es sich hier um die Meinungen von Amtsträgern. Vom deutschen Amtsträger aber ist bei aller Gewissenhaftigkeit nicht zu erwarten, daß er bezüglich des Standes der Dinge in seinem Amte coram publico „dramatische Akzente“ setzt, zu eigenen Ungunsten.

Da also dramatische Überspitzungen hier keinesfalls zu erwarten sind, wird man die Meinung der Amtsträger mit größter Sorgfalt analysieren müssen, ja, man wird sie in laienhafte Alltagssprache zu übersetzen haben.

Laut Professor Hess ist die deutsche Forschung der internationalen ebenbürtig, soweit sie sich in „klassischen“ Disziplinen bewegt und sich „klassischer“ Methoden bedient. Rückständig sind wir hingegen in jenen Bereichen, „wo die Forschung auf Neuland vorstößt“.