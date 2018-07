Von Hans Erich Nossack

Sich über die Schwierigkeiten, heute über die Wahrheit zu schreiben, äußern zu sollen, heißt die Wahrheit als etwas Bekanntes voraussetzen. Das bereitet mir tiefstes Unbehagen. Ich zweifle nicht im geringsten daran, daß es die Wahrheit gibt, man begegnet ihr auf Schritt und Tritt. Das berüchtigte Pilatus-Wort ist nichts als eine faule Ausrede. Aber damit ist nicht gesagt, daß sich über die Wahrheit sprechen läßt. Im Gegenteil, sowie man es versucht, entfernt man sich von ihr und beginnt zu schwindeln. Außerdem ist es eine Tatsache, die wir alle erfahren haben, daß Leute, die über die Wahrheit genau Bescheid zu wissen vorgeben, höchst unsympathische Zeitgenossen sind.

Die Vorbemerkung ist leider nötig. Zum Glück gibt es einen Ausspruch von Lionardo, nach dem eine Wahrheit, die nicht durch die Sinne gegangen ist, nur eine falsche Wahrheit sein kann.

Eine falsche Wahrheit? Welch ein widersprüchliche Zusammenstellung! Was meint Lionardo damit? Vermutlich doch eine Wahrheit, die mehr oder weniger handlich für den Tagesgebrauch ist, die einem das eigene Nachdenken erspart und die nicht erst erlebt oder gelebt zu werden braucht. Doch ganz gleich, ob richtig oder falsch, jedenfalls scheint es darnach mehrere Wahrheiten zu geben, und das müssen wir uns vor Augen halten.

Über Wahrheiten zu schreiben, die sich in der Mehrzahl verwenden lassen, bereitet keinerlei spezifisch schriftstellerische Schwierigkeiten. Wer das behauptet, redet am Thema vorbei; er spricht von Wirkung und Erfolg, aber nicht von Wahrheit und nicht einmal von Problemen, die nur dem Handwerk des Schriftstellers eigen sind.

Um das zu illustrieren, in einigen Ländern der Erde verkündet man: Wahrheit ist, was dem Volke nützt. Und damit fertig! Wer sich noch weitere Gedanken deswegen zu machen wagt, ist ein rückständiger Ketzer. Nun dürfte es für einen ehrlichen Schriftsteller kaum etwas Leichteres geben, als seinen Zweifel an dieser gegebrauchsfertigen Wahrheit anzumelden. Er brauchte nur zu fragen: was meinen Sie bitte mit Volk? Ist das ein nationalistischer, ein gesellschaftlicher oder ein biologischer Begriff? Darüber müßte man sich erst klar sein; denn wir haben allerhand schmerzliche Erfahrungen hinter uns, auch mit dem angeblichen Nutzen, der nur ein vorübergehender Nutzen für die regierenden Systematiker war, aber das Volk viele Millionen Tote gekostet hat.

Oder ein Beispiel aus andern Erdteilen. Da hört man heute dauernd das Wort „Heimatvertriebene“, und wir nehmen es alle hin, ohne darüber nachzudenken. Das gute Wort Heimat hat zweifellos mehr Wahrheitsgehalt als manches andere; unsere Sehnsucht verschafft ihm eine echte Wirklichkeit. Wir sind nämlich heute, das heißt im Zeitalter der Technisierung und der Verstädterung, alle Heimatvertriebene, auch der, der zufällig in seinem Geburtshaus wohnen bleiben durfte. Es fehlt uns ein Standort, an dessen Unzerstörbarkeit wir glauben und der uns mehr ist als ein Provisorium. Das ist eine ganz reale, unmetaphysische Tatsache.