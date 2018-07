Inhalt Seite 1 — Sparprämie für Millionäre Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den folgenden Ausführungen weist ein Steuerzahler auf ein Problem hin, an dem sich eindeutig ablesen läßt, daß indirekte Subventionen ein Vielfaches direkter Subventionen kosten und außerdem unbeabsichtigte und wohl auch ungerechte Nebenwirkungen zeitigen können. Gemeint ist der Fragenkreis, der mit den steuerfreien Pfandbriefen und Kommunalobligationen zusammenhängt.

Steuerfreie Pfandbriefe wurden bis 1955 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus ausgegeben. Damals war der Nachteil (= Steuerausfall des Staates) in etwa gleichwertig mit dem Vorteil (= indirekte Zuwendungen an den sozialen Wohnungsbau). Heute überwiegen die Nachteile. Darüber hinaus: In dem Ausmaß, in dem die Hypotheken des sozialen Wohnungsbaus getilgt werden, führt der Steuerausfall zu risikolosen Gewinnen der Hypothekenbanken.

Durch das Kapitalmarktförderungsgesetz von 1952 wurden die Erträge sämtlichervon der Währungsreform bis Ende 1954, ausgegebenen Pfandbriefe und Kommunalobligationen von der Einkommen- und Körperschaftsteuer befreit. Dadurch dürfte zwar die absolute Höhe des Sparens kaum erhöht worden sein. Indem das Gesetz die Steuerbefreiung an die Verwendung der Anleiheerlöse für den sozialen Wohnungsbau knüpfte, wurde jedoch zweierlei erreicht: Die Ersparnisse wurden umgelenkt; die steuerfreien Pfandbriefe machten rund 60 % der damals verkauften festverzinslichen Wertpapiere aus. Zum zweiten wurden die Kosten für erste Hypotheken des sozialen Wohnungsbaus um rund ein Drittel ermäßigt.

Insgesamt wurden steuerfreie Pfandbriefe im Nominalwert von rund 6,3 Mrd. DM verkauft. Da von diesen Pfandbriefen bisher praktisch kein einziger getilgt wurde (obwohl seit 1955 für über 3 Mrd. DM nicht steuerfreie Pfandbriefe zurückgezahlt wurden), blieb der Bestand bis heute konstant. Er macht immerhin noch rund ein Zehntel aller festverzinslichen Wertpapiere aus.

Daß die Tilgungen ausblieben, liegt an den relativ niedrigen Zinsen der steuerfreien Pfandbriefe, die nur 5 % oder höchstens 5 1/2 % betragen. Damit sind die steuerfreien Pfandbriefe für die Hypothekenbanken die billigste Finanzierungsquelle. Kein Wunder, daß die Rückflüsse aus den Wohnungshypotheken nicht zur Tilgung von Pfandbriefen verwendet werden, sondern zu den heute wesentlich höheren Hypothekenzinsen wieder ausgeliehen werden! Tilgungen der Pfandbriefe würden sich erst „rentieren“, wenn der Kapitalzins auf rund 4 % absinken würde. Ein solcher Zinssatz wurde seit der Währungsreform bei weitem nicht erreicht und ist auch in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten.

Rechtliche Hindernisse gegen eine Tilgung der steuerfreien Pfandbriefe bestehen schon seit 1960 nicht mehr. Nach den in Deutschland üblichen Bedingungen steht die Tilgung spätestens fünf Jahre nach der Auflegung im Belieben der Emissionsbanken. (Von diesem Recht haben die Hypothekenbanken bei den nicht steuerfreien Pfandbriefen – wie gesagt – ausgiebig Gebrauch gemacht!) Da steuerfreie Pfandbriefe für die ausgebenden Banken dagegen sehr billig sind und da außerdem eine planmäßige Tilgung nicht vorankommt, ist es durchaus möglich, daß ein großer Teil die beträchtlichen Höchstlaufzeiten erlebt: Diese betragen bei den öffentlich-rechtlichen Instituten in der Regel 30 Jahre, bei den privaten Hypothekenbanken 50 bis 60 Jahre, d. h. die Laufzeiten gehen bis ins nächste Jahrhundert (!) hinein. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß auf der anderen Seite die mit den Pfandbrieferlösen finanzierten Gegenwertshypotheken des sozialen Wohnungsbaus bereits Jahr für Jahr planmäßig getilgt werden müssen; die letzte Rate wird spätestens in etwa 25 Jahren fällig.

Die Kursbildung der steuerfreien Pfandbriefe geht immer mehr eigene Wege. Die Mehrzahl der fünfprozentigen steuerfreien Pfandbriefe steht heute bei rund 118%. Die Kurse normalbesteuerter 7 1/2prozentiger Pfandbriefe, die bei ihrer Ausgabe im Jahre 1957 mit den steuerfreien etwa gleichstanden, betragen dagegen nur rund 100 %, falls sie noch nicht zurückgezahlt wurden. Diese Schere von rund 18 % zwischen steuerfreien und vergleichbaren normalbesteuerten Pfandbriefen öffnete sich erstmalig Mitte 1958 und vergrößerte sich seitdem immer mehr. Die hohen Kurse der steuerfreien Pfandbriefe zeigen an, daß die Börse noch auf viele Jahre hin nicht mit einer Tilgung rechnet. Hinzu kommt, daß die Nachfrage auf Grund der steigenden Einkommen (Progression der Einkommensteuer) ständig zunimmt, während das Angebot konstant bleibt. Steuerfreie Pfandbriefe werden immer mehr zur Mangelware!