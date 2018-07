Von Ingrid Neumann

Ein denkwürdiges Detail zur westdeutschen Montankrise steuert in diesem Jahre die Montanholding der Firma Fried. Krupp bei: Bei der Hütten- und Bergwerke Rheinhausen AG stimmt die Kohle, aber der Stahl nicht. Hier haben im Grunde sogar die Zechen das Hüttenwerk „durchgeschleppt“, eine Verkehrung der Fronten, die so leicht nicht ihresgleichen finden dürfte. Und das liegt nicht einmal daran, daß der Rheinhausen-Bergbau so überragend gut ist, sondern findet eher seine Begründung darin, daß die Stahlseite der Krupp’schen Montangesellschaft – nahezu unglaublich – schlecht abgeschnitten hat. Die Hütte weist einen offenen Verlust von 4 Mill. DM nach einem Gewinn von 20 Mill. DM im Vorjahr aus, der Bergbau dagegen ist mit einem erwirtschafteten. – Ergebnis von 5 Mill. DM – nach einem Vorjahresverlust von 23 Mill. DM – ganz hübsch aus dem Schneider.

Wirklich verdient hat das Unternehmen also eine runde Million; das ist für ein zu verzinsendes Kapital von 295 Mill. DM ein höchst mageres Ergebnis, das zudem noch ganz erheblich dadurch begünstigt wurde, daß die Verwaltung durch eine Änderung der Abschreibungsmethoden die steuerlichen Möglichkeiten bei weitem nicht genutzt hat, und das Abschreibungsvolumen damit um fast 20 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr – von 84,5 auf 65,5 Mill. DM – verringert hat. Das ist ein Kunstgriff gewesen, um einen Verlustabschluß für das Gesamtunternehmen zu vermeiden. Geholfen hat dabei auch die Dividende vom Bochumer Verein. Rheinhausen hält als Holding die Kruppbeteiligung an dem Bochumer Unternehmen in Höhe von 7 Mill. DM. Gerade rechtzeitig konnte noch der Buchgewinn aus dem Verkauf von BV-Aral-Anteilen in Höhe von 8 Mill. DM zur „Bilanzaufrischung“ verwendet werden. Nur so war es möglich, daß Rheinhausen dennoch einen – mindestens im Vergleich zum Vorjahr – recht passablen Bilanzgewinn von 17,7 (1,4) Mill. DM ausweist, der jedoch nicht darüber hinwegtäuschen darf, daß dieser Gewinn nicht verdient wurde. Rheinhausen ist also gewissermaßen nur auf Krücken in die Gewinnzone gekommen. Alfried Krupp erhält eine bescheidene Dividende von 3 %, während weitere 3 % für die Rücklagenstärkung Verwendung finden. Die in einer Pressekonferenz geäußerte Kritik der Rheinhausen-Verwaltung an dem gespaltenen Körperschaftssteuersatz läßt darauf schließen, daß die Dividendenausschüttung mehr aus steuerlichen Gesichtspunkten vorgenommen worden ist. Die unterschiedliche Besteuerung sei eine Diskriminierung für die Unternehmen, die es notwendig hätten, ihre Reserven zu stärken, hieß es in Essen.

Selbst wenn man berücksichtigt, daß nicht ein einziges Unternehmen der westdeutschen Stahlindustrie über die schwierigen Runden der vergangenen Geschäftsjahre ungeschoren hinweggekommen ist, schießt die Montangesellschaft des Krupp-Konzerns doch den Vogel ab. Der aus dem Rahmen fallende Abschluß der Hütte Rheinhausen ist kaum allein mit den allgemeinen Schwierigkeiten am Stahlmarkt zu erklären, obwohl es zweifellos schon ein alarmierendes Zeichen ist, wenn eine sogenannte „nasse“, also standortmäßig nach wie vor günstige Hütte, die zudem auch in ihrem Kapazitätszuschnitt nicht eben schlecht dasteht, nicht mehr auf ihre Kosten kommt. In einer Pressekonferenz gab Vorstandsmitglied Walter Eppner zu bedenken, daß das Rheinhausener Produktionsprogramm unter heutigen Gesichtspunkten als ausgesprochen ungünstig anzusehen sei. Fast ein Drittel der Rheinhausener Walzstahlerzeugung entfällt auf das überaus krisenempfindliche Halbzeug; weiterhin beeinträchtigen relativ hohe Anteile von Stabstahl und Walzdraht – bei beiden Produkten sind sowohl der Preisverfall als auch der Importdruck besonders lästig gewesen – den Absatz des Kruppschen Unternehmens.

Zugegeben, der Umsatzrückgang um 72 Mill. DM – von 833 auf 761 Mill. DM – ist kein Pappenstiel, zumal die Einsparungen im Stoff- und Arbeitsaufwand nicht annähernd folgten. Auffallend wenig verminderte sich vor allem der Stoffaufwand von 500 auf 469 Mill. DM, obwohl die Produktion doch immerhin nicht unerheblich eingeschränkt wurde. Von den sonst bei anderen eisenschaffenden Werken zu bemerkenden Rationalisierungsfortschritten, die immerhin einen gewissen, wenn auch unterschiedlich ins Gewicht fallenden Ausgleich für die Ertragsrechnung gebracht haben, kann in Rheinhausen keine Rede sein. Der, Stoffaufwand, bezogen auf die erzeugte t Rohstahl, ist sogar auf 231,90 gegenüber 225,80 DM im Jahre 1941 gestiegen! Wenn die Hütte nicht auch noch ihre Abschreibungen ganz kräftig zusammengestrichen hätte (es werden 36 nach 55 Mill. DM ausgewiesen), dann wäre der Verlust keineswegs bei den erwähnten 4 Mill. DM stehengeblieben.

Ganz anders sieht die Rechnung im Bergbau aus. Einem Umsatzplus von 15 Mill. DM ist der Erfolgstrend auf der ganzen Linie gefolgt. Bei einer Kohlenförderung von 5,4 (5,2) Mill. t und einer Kokserzeugung von 1,45 (1,49) Mill. t sind 367 (352) Mill. DM erlöst worden. Der Arbeitsaufwand je t Kohlenförderung ist sogar geringfügig auf 39,60 (40,20) DM zurückgegangen, und auch der Stoffaufwand von 17,80 DM je t nach 19,30 DM im Vorjahr ist ein greifbarer Erfolg für die Rheinhausener Zechen, der sich auch darin zeigt, daß das wirtschaftliche Ergebnis bei der Kohle auf 0,90 DM/t Förderung gestiegen ist, nachdem das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr noch 3,40 DM/t Förderung draufzahlen mußte. Die Bergbau-Investitionen haben sich damit zweifellos bezahlt gemacht; die Schichtleistung konnte im Berichtsjahre um 11,7 % verbessert werden. Sie hatte es nötig; denn immer noch lag sie um 4 kg unter dem Ruhrdurchschnitt.

Aus gutem Grund steht in Rheinhausen der Um- und Ausbau der Hütte im Vordergrund. Von dem geplanten Investitionsaufwand von 360 Mill. DM, der in den nächsten 3 Jahren eingesetzt werden soll, entfallen allein 300 Mill. DM auf das Hüttenwerk. Dafür werden eine Mitteleisenstraße, ein Blasstahlwerk und eine Blockstraße entstehen. Die Verbesserung des Produktionsfächers und Kostensenkungen sind, wie der vorgelegte Abschluß zeigt, wichtig genug, um verwirklicht zu werden.