Wer wie das Münchner IFO-Institut glaubt, daß die Preisbindung der Zweiten Hand mehr den Markenartikel-Industrien als den Verbrauchern nutzt, sollte gespannt nach Brüssel blicken. Dort hebt die EWG-Kommission den Hammer zum schweren Schlag gegen „Preisabsprachen zwischen Unternehmen und Händlern“. Das EWG-Kartellrecht soll sie keineswegs besser behandeln als Preisabsprachen zwischen Firmen und Oligopolisten.

Der Hieb kommt aus der Hinterhand. Man wird das Wort „Preisbindung“ dabei überhaupt nicht nennen. Vielmehr geht es um Verträge zwischen Produzenten und Ausschließlichkeitshändlern. Sie haben in der Regel das Recht, die Erzeugnisse einer Firma als einzige in einem anderen Land zu vertreiben. In solchen Vereinbarungen findet sich oftmals die Klausel vom „Reimport- und Exportverbot“. Sie untersagt es beispielsweise, aus Deutschland nach Belgien exportierte Kameras wieder in die Bundesrepublik zurückzuliefern.

An solchen Re-Importgeschäften besteht reges Interesse, wenn es sich um preisgebundene Waren handelt. Nach dem EWG-Vertrag ist re-importierte Ware zollfrei, außerdem unterliegt sie nicht mehr den vom Hersteller vorgeschriebenen Preisen. Sie könnte also, in Konkurrenz zu „gebundenen“ gleichen Produkten, unter Festpreis verkauft werden und die Preisbindung ad adsurdum führen.

Bisher aber ist das Re-Importverbot in Ausschließlichkeitsverträgen kartellrechtlich erlaubt. Nach der EWG-Kartellverordnung mußten Ausschließlichkeitsverträge mit solchen Klauseln bei der EWG-Kommission gemeldet werden. Die Kommission will noch in diesem Jahr in Modellentscheidungen festlegen, ob das Re-Importverbot im Gemeinsamen Markt zulässig ist – oder nicht. Wer in Deutschland mit Re-Importen die Preisbindung brechen will, wartet deshalb auf Brüssel.

H. B.