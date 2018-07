Inhalt Seite 1 — Wo sind die Vasen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

N. G., Eschweiler

Mit großem Zartgefühl wird zur Zeit in Eschweiler ein Stück jüngster Vergangenheit bereinigt, das den örtlichen Heimatfreunden seit achtzehn Jahren auf der Seele brennt. Denn solange sich die Eschweiler Bürger nicht zu ihrer jüngsten Historie bekennen, bleibt auch ihre älteste Geschichte – bis zurück zur Steinzeit – unvollständig, jedenfalls in den Zeugnissen, die dem Eschweiler Heimatmuseum bis 1945 zur Zier gereichten und die seitdem bis auf wenige Überbleibsel verschwunden sind.

Stadtdirektor Sperlich appellierte kürzlich in einer öffentlichen Bekanntmachung an das Gewissen der Bürger. Darin hieß es: „In Kürze wird die Stadt Eschweiler das Heimatmuseum wieder einrichten. Die Stadt ist bei der Neueinrichtung besonders auf die Mithilfe der Eschweiler Bürger angewiesen. Sie bittet die Bevölkerung, alle Gegenstände des früheren Heimatmuseums, die von interessierten Bürgern nach Kriegsende im Jahre 1945 dankenswerter Weise in Verwahr genommen wurden, im Laufe des Monats Juni 1963 der Schul- und Kulturbehörde bekannt zu geben...“

„Wir haben alle Möglichkeiten offen gelassen“, sagte dazu der Leiter des Schul- und Kulturamtes, Rainer Schaaf. „Wenn irgend jemand Hemmungen hatte, die brauchte er wirklich nicht zu haben.“ Der Takt der Verwaltung nützte jedoch wenig: Der Juni ist vorübergegangen, ohne daß auch nur ein Eschweiler dem Leiter des Kulturamtes eine römische Vase auf den Schreibtisch stellte. Niemand brachte Fayencen, Zinngeschirr oder das Nachtlämpchen des Dechanten Deckers vom Jahre 1875.

„Das ist sicher keine Böswilligkeit“, beteuert die Stadtverwaltung. „Die Leute wissen gar nicht, was sie da in ihren Zimmern stehen haben.“ Und vieldeutig setzt Rainer Schaaf hinzu: „Wir haben noch Hoffnung. Aber das müssen wir alles noch mal ganz vorsichtig anfassen.“

Das Eschweiler Heimatmuseum war einst der Stolz des „Geschichtsvereins für Eschweiler und Umgebung“. Auf Initiative seiner Mitglieder wurde das Museum im Jahre 1928 eingerichtet. Heimatbewußte Bürger bestückten es mit Bildern ihrer Ahnen und historischen Gebrauchsgegenständen. Hinzu kamen viele Funde aus der Römerzeit, die in den zwanziger Jahren in der Gegend gemacht wurden. 1931 enthielt das Museum acht verschiedene Abteilungen, darunter eine altdeutsche Bauernstube, ein Römer- und Frankenzimmer, einen Raum mit 360 Keramik- und Porzellanstücken, 180 Kupfer- und Zinngeräte und eine Stube mit kirchlichen Gebrauchsgegenständen. Außerdem barg das Museum eine Gemäldesammlung der Preyer-Zwerge, zweier Künstler, die in der Kunstgeschichte des Rheinlandes als bedeutende Stilllebenmaler des 19. Jahrhunderts bezeichnet werden. Ausführlich werden in dem einzigen noch erhaltenen Katalog die „Hieb- und Schußwaffen aus Deutschlands Vergangenheit“ beschrieben.

Das sind die einzigen Museumsschätze, von denen die Stadtverwaltung sicher weiß, daß sie nicht mehr in der Umgebung aufzufinden sind: Sie wurden gegen Kriegsende von amerikanischen Soldaten als Souvenirs mitgenommen. Zu dieser Zeit befanden sich von den 34 000 Einwohnern noch 514 Bürger in Eschweiler. Alle anderen waren nach Mitteldeutschland evakuiert worden. Die Häuser standen leer – Tür und Tor waren offen. Als die Eschweiler zögernd zurückkehrten, war ihr Hausrat verschwunden.