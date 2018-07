ZEIT-Berichte aus der Forschung lösen Spannungen

Psychologen der US-Marine arbeiten an dem Problem, wie man die Mannschaft eines Atom-U-Bootes auf wochenlangen Tauchfahrten bei Laune hält. Wie Dr. Jack L. Kinsey, psychiatrischer Betreuer der Polaris-Flotte, herausgefunden hat, kommt es vor allem darauf an, den Aggressionsdrang zu neutralisieren, der sich in einer derart zusammengepferchten isolierten Gemeinschaft aufstaut. Captain Kinsey verfügt über ein Arsenal von Filmen, mit denen er bereits die besten Erfahrungen gemacht hat. Den Unterseeleuten läßt er eine spezielle Auslese von Hollywood-Kitsch vorführen. Die kalkulierte Eruption von Pfiffen, Buh- und Pfui-Rufen hinterläßt die Mannschaft „feeling just fine“.

Promin contra Retin

Den Schlüssel zur Aufdeckung der Krebsursache und zu einer wirkungsvollen Karzinom-Therapie sieht Nobelpreisträger Albert Szent-György in dem Mengenverhältnis zweier in den Körpergeweben stets paarweise auftretender Substanzen.

Zehn Jahre lang hat der ungarisch-amerikanische Biochemiker am Marine Biological Laboratory, in Woods Hole, Mass. gemeinsam mit seinen Kollegen Andrew Hegyeli und Jane A. McLaughlin die physiologische Wirkung der beiden Stoffe Promin und Retin untersucht. Das Ergebnis haben die drei Forscher jetzt in der Zeitschrift „Science“ veröffentlicht.

Promin und Retin üben auf das Gewebe, in dem sie sich befinden, einen entgegengesetzten Einfluß aus. Herrscht Promin vor, dann setzt ein spontanes Wachstum ein, während Retin der Zellteilung entgegenwirkt. Besonders das Wachstum von Tumoren konnte bei Versuchen an Mäusen mit Promin angeregt und mit Retin zum Stillstand gebracht werden. Die Stoffe waren aus der Thymusdrüse, aus großen Blutgefäßen, Muskeln und Sehnen von Versuchstieren extrahiert worden.

Die Hemmsubstanz Retin ist nicht so robust wie ihr chemischer Gegner; sie zerfällt leichter. Vielleicht ist deshalb in den Arten alter Tiere der Retin-Anteil geringer als bei jungen Tieren, und möglicherweise liegt darin die Erklärung für die Tatsache, daß Krebserkrankungen im Alter an Häufigkeit zunehmen.

„Bei der Impfung von Versuchstieren mit diesen Stoffen haben wir keine schädlichen Nebenwirkungen entdecken können“, schreibt Professor Szent-György. Deshalb bestünde durchaus berechtigte Hoffnung, daß sich aus Retin, falls es gelingt diese Substanz zu isolieren und zu synthetisieren, ein Anti-Krebsmittel entwickeln läßt.