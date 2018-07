„...wir aber handeln“

Nach langen Verhandlungen wurde am Wochenende in Jaunde, der Hauptstadt Kameruns, ein auf fünf Jahre befristetes Assoziierungsabkommen zwischen der EWG und 18 unabhängigen afrikanischen Staaten – zumeist ehemals französischen Kolonialgebieten – unterzeichnet. Prof. Hallstein, Präsident der EWG-Kommission, sagte bei dieser Gelegenheit: „überall wird von der Notwendigkeit eines menschenwürdigen Lebensstandards und eines besseren Einvernehmens der Staaten untereinander geredet, wir aber handeln.“ Das Abkommen sieht einen Zollabbau vor und soll dazu beitragen, für tropische Produkte die Preise stabil zu halten, die Erzeugung zu verbessern und deren Konsum zu steigern.

Unzufriedene junge Arbeitnehmer

Auf die Frage, ob sie bereits den Arbeitsplatz gefunden hätten, der ihnen am besten zusage, antworteten junge Arbeitnehmer im Alter von 15 bis 25 Jahren wie folgt: 53% „nein“, 13 % gaben keine Antwort, nur 34 % fühlten sich am jetzigen Arbeitsplatz zufrieden. Von den Unzufriedenen erhofften 45% einen besseren Arbeitsplatz durch Weiterbildung zu erreichen. Die Befragung wurde vom Deutschen Industrie-Institut in Zusammenarbeit mit einschlägigen Jugendverbänden durchgeführt.

Kriegslist im Hähnchen-Krieg

Findige Geflügelimporteure haben einen Weg gefunden, die hohen Einfuhr-Belastungen für amerikanisches Geflügel zu umgehen. Sie importierten die Hähnchen „tafelfertig gewürzt“. Da in den EWG-Richtlinien eine derartige Zollposition nicht angeführt ist, brauchen dafür nicht die höheren Abgaben gezahlt zu werden.

