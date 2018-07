Heute, achtzehn Jahre nach Kriegsende, ist noch nicht abzusehen, wann der Lastenausgleich abgeschlossen sein wird. Als Endtermin der Entschädigungszahlungen und sozialen Hilfeleistung für durch den Krieg und die Währungszerrüttung besonders geschädigten Bevölkerungskreise zu Lasten der weniger oder nicht Betreffenen ist zwar das Jahr 1979 vorgesehen. Aber die noch über 11 Milliarden DM bestehen Hauptentschädigungsansprüche, zuzüglich der 4 Mrd. DM bereits aufgelaufener Zinsen, werden kaum fristgerecht ihre Empfänger erreichen, wenn der Ausgleichsfonds zur Vorfinanzierung seiner Aufgaben wie in der Vergangenheit nur eine Kreditsumme von jährlich 300 Millionen DM erhält.

Damit kann der Lastenausgleich nur von der „Hand in den Mund“ leben. Das hat insbesondere der Anfang dieses Jahres gezeigt, als der Fonds nicht einmal in der Lage war, die Barauszahlung der Hauptentschädigung zugunsten der bisher praktisch Alleinberechtigten (Mindestalter 65 Jahre) ohne Stockungen vorzunehmen. Daraufhin hat die Bundesregierung zwar den Kreditrahmen für den Ausgleichsfonds für das laufende Jahr auf 500 Mill. DM erhöht. Doch auch dieser Betrag wird nach Ansicht der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte), Bad Godesberg, die den Ausgleich fast allein vorfinanziert, nicht ausreichen, die Schwierigkeiten zu beheben. „Wenn Geschädigte erst gestorben sind, hilft ihnen der beste Lastenausgleich nichts mehr“, möchte man deshalb dem Gesetzgeber zurufen und mahnen: „Wer schnell hilft, hilft doppelt!“

Sicherlich, der Bund hat seine eigenen Finanzsorgen und die konjunkturpolitischen Bedenken gegen eine stärkere Beanspruchung des Kapitalmarktes sind bekannt. Doch spart man hier nicht am falschen Ende? Es ist erwiesen, daß die Empfänger die Entschädigungszahlungen überwiegend nicht für Konsumzwecke ausgeben, sondern als Ersatz für das verlorene Vermögen betrachten und verwenden. Die Mittel bleiben also größtenteils als Ersparnisse erhalten oder fließen wieder dem Kapitalmarkt zu. Mithin treffen die Mahnungen zum Maßhalten auf den Lastenausgleichsfonds weniger zu als auf alle anderen „öffentlichen Hände“. Das hat auch die Entschädigung mit Hilfe der „Begründung von Sparguthaben“ bestätigt. Bei dieser Aktion hat sich nämlich gezeigt, daß gut 70 % der gutgeschriebenen Beträge auf den Sparkonten stehenblieben, so daß der Liquiditätsentzug bei den Kreditinstituten gering war. Kein Wunder, daß die Lasteiausgleichsbank die „Sparbuchlösung“ nach diesen Erfahrungen als „erheblichen Erfolg“ wertet.

Doch das Institut mit seinen 630 Mitarbeitern widmet sich nicht nur den durchlaufenden Krediten für den Ausgleichsfonds, die nun sehen eine Summe von 5,6 Mrd. DM erreicht haben. Die öffentlich-rechtliche Bank hat auch wiederum rund 125 Mill. DM Kredite im Eigengeschäft, das heißt „für eigene Rechnung“, gewährt. Damit sind die Darlehen in diesem Arbeitsbereich (einschließlich Bürgschaften) auf bislang 1,06 Mrd. DM angewachsen.

Die Ausfälle im Kreditgeschäft haben sich mit 0,3 (0,24) Mill. DM leicht erhöht, so daß nurmehr seit Gründung der Bank bis Ende 1962 rund 9,4 Millionen DM „verlorengingen“. Das entspricht etwa 2,13 % der Ausleihungen, einen Prozentsatz, den die Bank angesichts der Risiken des besonderen Kreditnehmerkreises als gering ansieht. Da die Bank künftig mit größeren Ausfällen zu rechnen scheint, kommt ihr der unveränderte Gewinn von 4,5 Mill. DM sehr zustatten. Die offenen Reserven können so um 3,5 auf 18,4 Mill. DM gestärkt werden, während der Bund als Alleinaktionär sich mit einer Million DM, das entspricht einer vierprozentigen Verzinsung des Grundkapitals, zufrieden geben muß.

W.W.