Es darf nicht übersehen werden, daß die gute Konjunktur in der Bundesrepublik den Unternehmen in der Vergangenheit sehr entgegengekommen ist; sie hat über manche zwangsläufigen Schwächen und Unzulänglichkeiten in der Finanzierung hinweggeholfen. Die wirtschaftliche Bewährungsprobe dürfte der Mehrzahl der Geschädigtenunternehmen aber noch bevorstehen. Damit bleibt auch die Frage noch offen, ob die bisherigen Förderungsmaßnahmen ausreichend gewesen sind.

Aus dem Geschäftsbericht der Lastenausgleichsbank