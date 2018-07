Die Erfindung der „Buhrufe“ wurde notwendig, seit die Hausschlüssel aus Sicherheitsgründen zusammenschrumpften und keine Löcher mehr haben, auf denen noch unsere Väter im Theater so herrlich pfeifen konnten: eine etwas schrille Generation. Die heutige Jugend, wenigstens die kunstfreudige, liebt die dunklen, dumpfen Unkenrufe als Urlaute des Unwillens. Existentialismus, wenn ich nicht irre. Und die modernen Theaterkritiker führten pflichtgemäß die allfälligen „Buhrufe“ in ihren Berichten an, wie die früheren Rezensenten die Pfiffe. Wandel der Epochen. Aber in einer Hinsicht leben wir noch immer in der guten alten Zeit. Ich meine: hinsichtlich der faulen Eier, respektive Tomaten.

Aus jenen Tagen, da Vater den Hausschlüssel blies, habe ich noch ein Ei in Erinnerung, das langsam den Frack eines Dirigenten herunterlief.

Wir saßen in der zweiten Reihe des Konzertsaals, und deshalb konnte ich gut beobachten, welchen Weg das Ei nahm, während der Dirigent ruhig weiterdirigierte. Es handelte sich um ein Werk von Strawinskij.

Das Ei wurde aus der dritten oder vierten Reihe geworfen und traf den Dirigenten knapp unterhalb des Kragens, wo es zerschellte. Der Künstler machte unglücklicherweise gerade eine ruckartige Drehung, verursacht durch den Einsatz, den er den Blechbläsern gab. Durch diesen Ruck wurde der Dotter vom Eiweiß getrennt. Und zwar so, daß ein gelber Klecks auf der rechten Schulterblattpartie des Fracks entstand. Während das Eiweiß still abwärts rann und seinen Weg zwischen den Frackschößen suchte und fand, veranstaltete der Dotter allerlei Unfug. Ein rechter Wildfang – so tändelte er gelb auf schwarz umher. Und dann flog auch noch eine Tomate durch den Saal. (Es war der ehrwürdige Gürzenich im alten hilligen Köln.)

Die Tomate verfehlte ihr Ziel und traf einen liebenswerten älteren Menschen, den Vater eines Schulkameraden. Er konnte wahrlich nichts für das Gürzenich-Programm. Kurzum: Die Tomate traf den ersten zweiten Geiger.

Am anderen Tage stand in der „Kölnischen Zeitung“, es sei mit faulen Eiern und Tomaten geworfen worden. Und hier ist der Punkt, wo unsere Philosophie einsetzt: Wieso eigentlich stets nur faule Eier, immer bloß faule Tomaten? Das Gürzenich-Ei war meiner Treu nicht faul. Ebenso wenig die Tomate. Beide waren sie so frisch, daß sie eine Freude des Zwischenhandelsstandes sein konnten.

Die Wahrheit ist: Sogar ein ernstzunehmendes Journal wie die „Kölnische“ war dem journalistischen Brauchtum gefolgt, das offenbar aus alter Zeit stammt und sich bis heute erhalten hat. In Südfrankreich beschmissen unlängst aufgeregte Bauern rabiate Polizisten mit Tomaten. „Faule Tomaten“, schrieb die Weltpresse. In London befeuerten moralvolle Damen die Zeuginnen des Prozesses gegen Dr. Ward am Eingang des Gerichtesgebäudes mit Eiern, so daß deren Mäntel ganz bekleckert waren. „Faule Eier“, stand in den Blättern.