Von den drei hier ausgesonderten Grundannahmen der deutschen Universität ist die dritte – die Autonomie der Fakultäten – außerhalb der Universität am wenigsten bekannt, obwohl sie in ihr und für die akademische Organisation möglicherweise die folgenschwerste ist und jedenfalls in besonderem Maße die Starre der Institution zu erklären vermag. Nicht die Universität, sondern die Fakultät, also die große Gruppe traditionell verbundener Fächer, die als Körperschaft heute in der Regel zwischen 20 und 50 Mitglieder umfaßt, ist die autonome Quelle fast aller Entscheidungen über Forschung und Lehre.

Unter den erstarrenden Wirkungen von Fakultäten wird in der Regel ihre Rolle als Hauptinstanz aller Personalentscheidungen besonders hervorgehoben. Sowohl der Kooptationsvorgang der Habilitation als auch die Ergänzung durch Berufungen obliegt den Fakultäten. Es ist klar, daß solche Vollmacht auch Mißbrauch erlaubt. Aus der Praxis der Fakultäten lassen sich ohne Mühe Beispiele für die Unterdrückung bestimmter Schulen des Denkens, die den der Fakultät angehörenden Fachvertretern nicht passen, für das Wirken unsachlicher Motive bei Berufungen („X ist übrigens geschieden“, „X ist aus der Kirche ausgetreten“), für die Reproduktion des geistigen Mittelmaßes und andere Sünden finden.

Sehr viel schwerer als die universale Berufungsproblematik wiegt die Wirkung der Fakultäten auf die Entwicklung sowohl der Forschung als auch der Lehre in allen, insbesondere aber in „neuen Fächern“ (und wie viele Fächer der heutigen Enzyklopädie der Wissenschaften sind schon „alt“, das heißt, existierten als solche vor einem Jahrhundert?). So mag man hier den Grund dafür suchen, daß – um zwei aktuelle und besonders auffällige Beispiele zu wählen – weder die Sozialwissenschaften noch die biologischen Wissenschaften einen mehr als marginalen Platz an deutschen Universitäten gefunden haben. Auch hier kommt hinzu, daß in den einzelnen Fächern die Richtung der institutionellen Entwicklung häufig weniger durch sachliche oder praktische Bedürfnisse als durch die recht persönlichen Interessen und die Marktposition der jeweiligen Lehrstuhlinhaber bestimmt wird.

Die Beispiele illustrieren die allgemeine These, daß die Autonomie der Fakultäten das größte innere Hindernis jeder Neuerung in der deutschen Universität ist. Ob es sich um die Vermehrung von Lehrstühlen oder die Schaffung neuer Fächer, um die Veränderung von Prüfungsordnungen oder die Einführung des „Mittelbaus“, um die Auflockerung der akademischen Hierarchie oder der Institutsgrenzen, ja, selbst um Neubauten oder Veränderungen der Gehaltsstruktur handelt – immer müssen diese Maßnahmen von den Fakultäten gebilligt (wenn nicht sogar eingeleitet) werden, und fast immer wirken die Fakultäten als ein retardierendes Moment.

Eine angemessene Reform der deutschen Uni-Mitglieder des Lehrkörpers ein System vereinbarer „doppelter Loyalitäten“, beziehungsweise genauer: paralleler Zugehörigkeit zu einer Abteilung und Fakultät sowie einem Zentralinstitut. In solcher Parallelmitgliedschaft liegt für den einzelnen eine erhebliche Entlastung und für die Institution ein Moment fruchtbarer Offenheit, wie etwa die Erfahrungen der alten englischen Universitäten mit der typischen Doppelrolle des College Fellow und University Lecturer zeigen.

4. Daß die Zentralinstitute die starre Auslegung des Prinzips der Fakultätsautonomie verbieten, ist klar, solange sie als Konkurrenten der Fakultäten diesen in der Korporation gewissermaßen nebengeordnet sind.

Die Möglichkeit, nicht die Idee zu revidieren, um sie der veränderten Wirklichkeit anzupassen, sondern die Wirklichkeit zu verändern, um der recht verstandenen Idee wieder zum Durchbruch zu verhelfen, macht den politischen Grundgedanken der hier vorgelegten Überlegungen aus. Die Mittel zur Verwirklichung dieses Gedankens lassen sich durch das Programm einer „Auflockerung“ angemessen beschreiben. Gewiß ist Wandel um seiner selbst willen ein höchst problematischer Gedanke, und man mag meinen, daß die Forderung nach „Auflockerung“ erstarrter Strukturen nicht weit von solcher Problematik entfernt ist. Doch verteidige ich demgegenüber die Offenheit und Schmiegsamkeit von Institutionen als Bedingung der Möglichkeit allen Fortschritts. Wäre diese Forderung nicht allzu unwirklich, dann würde ich dem deutschen Hochschulsystem sogar die befruchtende Vielfalt eines gemischt privaten und staatlichen Systems wünschen (und es ist zu hoffen, daß durch Stiftungen zunehmend private Elemente in die staatliche Einrichtung der deutschen Universität eindringen werden). Doch kann die Differenzierung der inneren Struktur zumindest dazu – beitragen, die deutsche Universität für neue Ideen zu öffnen.