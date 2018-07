Inhalt Seite 1 — Die New Yorker Börse unter Feuer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von R. H. Schlesinger (New York)

Rund 2100 Seiten umfaßt der zweite, überdies harte Untersuchungsbericht der Securities and Exchange Commission (SEC). Er wirft der New Yorker Börse vor, in ihrer Mitte einen kleinen Clan zu dulden, der die Börse dirigiert. Scharfe Kursschwankungen werden, so meint der Bericht, von diesen Händlern nicht gemildert, sondern weit eher begünstigt und verstärkt. Die vielen kleinen Anleger, die weniger als hundert Aktien (sogenannte „odd lots“) kaufen, müßten für ihre Transaktionen Sondergebühren entrichten. Überhaupt seien die Provisionen und Kommissionen der Brokerfirmen viel zu hoch, sowohl für große wie für kleine Börsenoperationen. Scharfe Vorwürfe richtet die SEC vor allem auch gegen den außerbörslichen Wertpapierhandel („over-the-counter-trade“), der sich auf sehr mysteriöse Weise vollziehe und von keinem Außenstehenden verstanden werden könne.

Die harte Kritik der SEC mündet in 65 teilweise sehr drastischen Reformvorschlägen. Es wird vor allem gefordert, die „Floor Traders“, die sich noch vor der großen amerikanischen Börsenreform im Jahre 1934 in der New York Stock Exchange etablierten, abzuschaffen. „Floor Traders“ sind jene Broker, die auf eigene Rechnung Wertpapiere kaufen und verkaufen und dafür keine Provisionen zahlen müssen.

Wie kommt die SEC zu ihrem harten Ergebnis? Sie hat die Praxis der Floor Traders untersucht und festgestellt, daß im Verlauf des Börsengeschehens von den Floor Traders die Aktienkurse immer tendenziell so beeinflußt werden, wie sie ohnehin schon verlaufen. Es sei von dieser Börsengruppe aus also nicht etwa eine Beruhigung des Marktes zu erwarten, sondern vielmehr eine Akzentuierung der Kursbewegung. Zwar sind von den 1366 Mitgliedern des New York Stock Exchange gegenwärtig nur noch 30 Personen auf den Handel in eigener Rechnung spezialisiert, aber diese wenigen sind besonders bei den umsatzstärksten Effekten der Börse tätig. Ein Heilmittel erkennt die SEC nur: den Klub der privilegierten Wertpapierhändler abzuschaffen, um damit gewissermaßen die Transparenz des Marktes wieder herzustellen. Bis Anfang 1965 soll dieser Prozeß in Etappen vorsichgehen.

Auch eine andere Gruppe von Händlern, die sogenannten Spezialisten, sind vom SEC-Bericht genau unter die Lupe genommen worden. Diese Spezialisten sollen bei den ihnen „zugeteilten“ Effekten dafür sorgen, daß eine angemessene und geordnete Kontinuität der Aktienkurse aufrechterhalten bleibt. Man erwartet von ihnen also nur ein Eingreifen in das Marktgeschehen, wenn der Kursverlauf extrem zu werden beginnt. Während man bei der Nachbarbörse, der American Stock Exchange, in dem frühen SEC-Bericht schon harte Kritik an den Spezialisten findet, wird der gleichen Gruppe im New York Stock Exchange attestiert, daß sie ihre Funktion ohne weitreichende Mißbräuche erfülle. Ganz glücklich ist man allerdings über die Spezialisten deshalb doch nicht. Sie haben nämlich eine Doppelfunktion. Auch sie führen neben den gegen Gebühren übernommenen Aufträgen, die sie von anderen Maklerfirmen erhalten, Käufe und Verkäufe auf eigene Rechnung aus. Nach der Studie der SEC haben die Spezialisten sogar im Verlauf der letzten Jahre eher mehr Geschäfte auf eigene Rechnung getätigt als für andere Börsenmakler. Diese Spezialisten können also sehr wohl, gerade weil sie mit großen Aufträgen versehen sind, an der Börse ihr eigenes Spiel betreiben. Sie können sich zwischen den Aufträgen so verhalten, daß vor allem auch für ihre eigene Spekulation etwas herausschaut. Der Interessenkonflikt bei den Spezialisten ist also da und läßt unter Umständen auch ihr Verhalten an der Börse suspekt erscheinen.

Während der scharfen Baisse in dem Mai 1962 hatte man jedenfalls festgestellt, daß sie keine stabilisierende Rolle im Marktgeschehen spielten. Die Börsenleitung, so meint der Bericht, solle also die Spezialisten durchaus nicht ermuntern, auf eigene Rechnung den Markt etwa beeinflussen zu wollen. Sie verlangt vielmehr schärfere Begrenzung der Verantwortlichkeit dieser Maklei und fordert auch eine Erhöhung ihrer Kapitaleinschüsse.

Da gerade die Spezialisten als die Schlüsselfiguren des New Yorker Börsengeschäfts angesehen werden, ist es begreiflich, daß die vor der SEC verlangten Reformen in Wallstreetkreisen große Unruhen auslösten. Die Reform würde nämlich hier allein etwa 30 % aller New Yorker Börsengeschäfte beeinflussen.