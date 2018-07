Die Handelsgesellschaft des Gutehoffnungshütte-Konzerns, die Ferrostaal AG, Essen, hat im vergangenen Geschäftsjahr nicht nur gut für die Taschen der Muttergesellschaft gearbeitet, sondern sie hatte auch mehr als im vergangenen Jahre die Möglichkeit, an sich selbst zu denken. Die vorsichtige Beurteilung, die Vorstandsvorsitzender Dr. Dietrich Wilhelm von Menges vor Jahresfrist gegeben hatte, ist angesichts des jetzt vorgelegten Abschlusses für das Jahr 1962 mehr als überholt. Der Umsatz der Ferrostaal – deren Alleinaktionär die GHH ist – hat eine neue Rekordhöhe erreicht: er betrug 832 nach 757 und 779 Mill. DM in den beiden Vorjahren. Und daß sich mit diesem Umsatzanstieg auch eine ganz ansehnliche Verbesserung der Ertragslage eingestellt hat, macht Mutter und Tochter gleichermaßen zufrieden.

Die GHH erhält im Wege der Organschaftsabrechnung einen nahezu unveränderten „Verwandtschaftszoll“ von 4,74 (473) Mill. DM. Das ist immer noch, selbst wenn man das im vergangenen Jahr von 15 auf 20 Mill. DM erhöhte Grundkapital berücksichtigt, eine ansehnliche Verzinsung. Diesen Organgewinn jedoch als lediglich auf das Aktienkapital gezahlte Dividende zu deklarieren, sträubt man sich in der Essener Verwaltung. Nicht ganz ohne Berechtigung; denn der Konzernrückhalt, den die Ferrostaal AG in Oberhausen hat, verlangt schließlich auch seinen Preis.

Während sich im Vorjahr der erzielte Jahresüberschuß mit der Ausschüttung an die GHH deckte, verbleibt diesmal auch der Tochter selbst ein sichtbarer Gewinn. Von den ausgewiesenen 7,21 Mill. DM gehen 0,5 Mill. DM in die gesetzliche, 1 Mill. DM in die freie Rücklage und 0,96 Mill. DM in die Rücklage für den Erwerb einer Auslandsbeteiligung.

Im vergangenen Geschäftsjahr hat bei Ferrostaal insbesondere das Großanlagengeschäft unter einem guten Stern gestanden. Die sprunghafte Umsatzentwicklung ist vor allem auf diesen Bereich zurückzuführen. Gerade diese Sparte habe auch einen „wesentlichen Beitrag für die Beschäftigung nahestehender Werke geleistet“, ein Hinweis, der ebenfalls die bedeutende Rolle der Ferrostaal AG im GHH-Konzern beleuchtet. Der Anteil der Lieferungen aus der „Verwandtschaft“ betrug im Berichtsjahre – wie von Menges in einer Pressekonferenz mitteilte – etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes. Auch der Export der Ferrostaal AG lag, wie im Vorjahr, wiederum bei 50 % der Gesamtumsätze, nmn