Von Hermann Bohle

Brüssel, Ende Juli

Die Europäische Wirtschaftskommission in Brüssel hat den sechs Mitgliedsregierungen ein 20 Seiten starkes Dokument zugeleitet. Sein Inhalt betrifft das, was man bisher die EWG-Programmierung nannte. Schon von der Vokabel her ist die Aktion schwierig: die Franzosen nennen es seit mehr als einem Jahrzehnt: „Planification“.

Was die EWG-Exekutive entworfen hat, unterscheidet sich total von Frankreichs „Planung mit sanfter Gewalt“. Dem galt es, schon im Vokabular Ausdruck zu geben: Der für diese Fragen zuständige Vizepräsident der EWG-Kommission, Robert Marjolin, brauchte lange, um ein für die deutschen Freunde der sozialen Marktwirtschaft weniger verfängliches Wort zu finden. Er sprach schließlich von „längerfristigen Vorausschauen“ und Programmierung. Nach dem leidenschaftlichen Widerstand aus der Bundesrepublik gegen das Gesamtvorhaben hat die Kommission in Brüssel nun eine noch sanftere Formulierung gefunden: das Vorschlagsdokument empfiehlt für 1966 bis 1970 eine „mittelfristige Wirtschaftspolitik“ der sechs EWG-Länder.

Den Zweck des Unternehmens hat Hallsteins Kommission klar zur Kenntnis gegeben: die Gemeinschaft muß über ihre künftige Entwicklung eine mehrere Jahre umfassende Übersicht haben, Diese Vorausschau wäre keineswegs gleichbedeutend mit einem autoritären Plan, der die Freiheit des Marktes beeinträchtigt und den Privatunternehmern vorgeschrieben wird. Die mittelfristige Wirtschaftspolitik der sechs EWG-Staaten soll nach Meinung der Brüsseler Kommission vielmehr vergleichbar sein mit einem Rahmen, in den sich die Maßnahmen der Regierungen und der europäischen Institutionen einfügen.

Sogleich in der Einleitung betont die Europäische Behörde in Brüssel, daß der Wettbewerb als „fundamentaler Faktor des wirtschaftlichen Fortschritts“ und mithin als die Basis einer europäischen Wirtschaftspolitik zu gelten hat. Dieses Bekenntnis zum Wettbewerb, über dessen Wirken der Deutsche Hans von der Gröben in der EWG-Kommission mit besonderer Leidenschaft wacht, ist „zur Beruhigung“ vornehmlich an die deutsche Adresse gerichtet.

Die EWG-Kommission hat sich sogar noch nachdrücklicher festgelegt: Die gemeinsame Wirtschaftspolitik für eine Frist von vier bis fünf Jahren wird keinerlei Verpflichtung für irgendwen mitbringen, Für keinen Bereich der Privatwirtschaft sollen etwa Ziele für die Produktion, die Beschäftigung oder die Investitionen bestimmt werden.