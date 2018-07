Die ADIG (Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbH, München–Düsseldorf) hat für die von ihr verwalteten Fonds die Ausschüttungen für die Rechenschaftsperiode 1962/63 bekanntgegeben. Während die ADIG im vergangenen Jahr die Ausschüttungssätze nicht verändert hatte – und damit eine gewisse Sonderstellung unter den Investment-Fonds einnahm –, erhalten die Besitzer der Zertifikate jetzt weniger als für 1961/62.

Die Ausschüttungen der Investment-Fonds sind keine Dividenden, man kann sie auch nicht als Verzinsung bezeichnen. In den Ausschüttungen sind nämlich nicht nur die vereinnahmten Dividenden oder Zinsen enthalten, sondern in wechselnden Prozentsätzen auch Bezugsrechterlöse und realisierte Kursgewinne. Sie stellen in Wahrheit die Rückzahlung von Kapital dar und sind deshalb auch nicht einkommensteuerpflichtig. Ich wiederhole diese Ihnen sicherlich von früher her bekannte Tatsache, meine verehrten Leser, damit Sie nicht auf den Gedanken kommen, bei einem Vergleich von Ausgabepreisen (für Investment-Zertifikate) und Ausschüttungssätzen schließlich von Rendite zu sprechen. Eine Rendite im üblichen Sinne gibt es – streng genommen – bei Investment-Zertifikaten solange nicht, wie die jeweiligen Ausschüttungen durch Bezugsrechterlöse und realisierte Kursgewinne „aufgefrischt“ werden. Den Erfolg eines Fonds kann man deshalb auch nicht an seinen Ausschüttungen messen, sondern muß zu diesem Zwecke Ausschüttungen und Entwicklung der Ausgabepreise über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten.

Aber bei Erfolgsvergleichen zwischen Investment-Fonds muß man behutsam vorgehen, weil die Gefahr besteht, daß Fonds miteinander gemessen werden, die einfach nicht vergleichbar sind. Wenn sich in einem Jahr Fonds mit einem hohen Anteil an ausländischen Aktien besser entwickeln als solche mit ausschließlich inländischen Wertpapieren, dann kann man den letzteren daraus keinen Vorwurf machen. Vergleichen kann man nur Fonds mit gleichem Konzept.

Betrachten wir zunächst einmal die Entwicklung der Ausgabepreise bei den Zertifikaten des ADIG-Fonds:

Ausgabepreis am 29.6.1962 / Ausgabepreis am 1.7.1963 / Ausgabepreis am 26.7.1963

Fondra 95,50 DM 98,10 DM 99,20 DM

Fondak 38,50 DM 41,60 DM 42,30 DM