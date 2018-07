Der Abschluß des Norddeutschen Lloyd für das Geschäftsjahr 1962 steht ganz im Zeichen weiterer Konsolidierung. Neue Schiffe wurden nicht mehr in Dienst gestellt, was auch angesichts der Tatsache nicht nötig war, daß die Reederei 96,5 % ihres Tonnage-Einsatzes mit eigenen Schiffen decken konnte. Der restliche kleine Schiffsbedarf war mit Chartertonnage zu günstigen Bedingungen zu befriedigen. Die Konsolidierungsbestrebungen des Norddeutschen Lloyd wurden weiterhin durch widrige Winde in Gestalt eines weiter um sich greifenden Flaggenprotektionismus, durch das Ratenchaos auf dem Nordatlantik infolge der amerikanischen Schifffahrtsgesetzgebung und durch das anhaltend bestehende Überangebot an Tonnage erschwert. Zudem machten sich im Berichtsjahr erstmalig die Folgen der D-Mark-Aufwertung voll bemerkbar. Die Seeschiffahrtseinnahmen verkürzten sich hierdurch um fast 5 %. Es verbleibt ein Jahresüberschuß von 2,2 (2,0) Mill. DM, aus dem wieder 6 % Dividende auf das voll dividendenberechtigte Grundkapital von 35,44 Mill. DM ausgeschüttet wurden. Mit diesem Satz wird auch für 1963 gerechnet.

Das Anlagevermögen, das nur noch geringe Zugänge aufzuweisen hatte, die sich bei der Flotte auf neue Antriebsanlagen beschränkten, steht jetzt mit 181,9 (217,1) Mill. DM zu Buch, darunter Schiffe mit 153,6 (190,1) Mill. DM. Der Buchwert der Frachtschiffflotte hat sich entsprechend von 511 auf 413 DM pro Tragfähigkeitstonne ermäßigt. Damit beträgt der Buchwert bei einem Durchschnittsalter der Flotte von achteinhalb Jahren für die 372 000 tdw Frachtschiffstonnage rund 34 % des Anschaffungswertes gegenüber 42 % am Bilanzstichtag 1961. Das Seeschiffsanlagevermögen wird zu rund 26 (21) % durch Eigenmittel gedeckt. Der Fortschritt hier ist unverkennbar, wenngleich berücksichtigt werden muß, daß vergleichbare -ausländiche Reedereien ihr Seeschiffsanlagevermögen durchweg zu 100 % mit Eigenmitteln finanzieren.

Die Liquidität des Nordlloyd hat sich erfreulich entwickelt. Die liquiden Mittel konnten gegenüber 1961 um 5,2 auf 56,4 Mill. DM erhöht werden. Die erfolgte Schuldentilgung und im Zusammenhang damit der verstärkte Abbau der Zinsaufwendungen einerseits sowie die erreichte Liquidität auf der anderen Seite geben dem Norddeutschen Lloyd eine für das Schifffahrtsgeschäft unerläßliche größere Bewegungsfreiheit.

Zur Passagierfahrt wird mitgeteilt, daß sich die Dürchschnittsbesetzung der „Bremen“ nochmals erhöht hat, und zwar um 1 % auf 86 %, so daß das Ergebnis befriedigend war. Auch die Ausnutzung des MS „Berlin“ hat sich verbessert.

