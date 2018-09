S. N. Kapstadt, im Juli

Die Südafrikanische Republik hat die Forderung verschiedener westlicher Länder nach einem Handelsembargo so beantwortet wie es. heute üblich ist: Sie liebäugelt mit dem Osten. Südafrikas Wirtschaftler kümmern sich stärker um die Märkte in Ostasien und in den kommunistischen Ländern. Bereits in letzter Zeit sind die Exporte nach China enorm in die Höhe geschnellt. Die Pekinger Regierung hat große Mengen Mais gekauft.

Von der Lagenberg Cooperative beispielsweise, hat sich Generaldirektor Hennie de Villiers selbst auf den Weg gemacht, um die Exportmöglichkeiten auf den ostasiatischen Märkten zu erkunden. Die Lagenberg Cooperative kontrolliert etwa 60 % der südafrikanischen Fruchtindustrie und hat großen Einfluß auf den Exporthandel mit Konserven.

Obwohl der gesamte kommunistische Block im letzten Jahr bei der Abstimmung in den Vereinten Nationen für Handelssanktionen gegen Südafrika gestimmt hat, kaufen die Tschechoslowakei, Ungarn und Polen noch immer südafrikanische Waren, wenn auch nicht in großen Mengen. Gerade dieser Tage besuchte eine Handelsdelegation des Ostblocks das Land, um über eine Ausweitung des Außenhandels zu beraten. Dabei wurde im besonderen die Möglichkeit besprochen, wie der Handel zwischen Südafrika und der Sowjetzone ausgedehnt werden könnte. Von der Sowjetzone soll dabei, wie zu hören war, die Lieferung von Handwaffen und Munition angeboten worden sein.

Ostasien, so sagte ein prominenter Geschäftsmann in Kapstadt, ist gegenwärtig „überfüllt mit südafrikanischen Handelsvertretern“. Der Handel mit Japan steigt in spektakulärem Ausmaß. Aber auch verschiedene andere Länder, die in den Vereinten Nationen für Handelssanktionen gestimmt haben, treiben immer noch Handel mit Südafrika, so zum Beispiel Israel, Ceylon, die Philippinen, Pakistan und Burma. Der Handelsboykott wird am konsequentesten von den unabhängigen Staaten Afrikas ausgeübt, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß der Handel mit diesen Staaten noch nie sehr umfangreich war.

So besorgniserregend auch die Androhung eines Handelsboykotts ist, so sehr sind südafrikanische Wirtschaftskreise doch entsetzt über die Reaktion des Außenministers Eric Louw. Im Parlament hat Louw deutlich zu verstehen gegeben, daß er den Angriff immer noch für die beste Verteidigung hält. Auf die internationale Kampagne gegen die Apartheid-Politik Südafrikas eingehend, erzählte Louw dem Parlament, daß seine Frau sich weigere, noch weiterhin norwegische Sardinen zu kaufen (Norwegen hatte in den Vereinten Nationen einen Handelsboykott gegen Südafrika gefordert). Er selbst, so meinte der Minister, würde einen Volvo, einen schwedischen Personenwagen, selbst dann nicht nehmen, wenn er ihn geschenkt bekäme (Schweden hatte sich für ein Waffen-Embargo gegen Südafrika ausgesprochen).

Von den Wirtschaftsführern Südafrikas werden solche Reden über einen Gegenboykott mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Sie halten nicht viel von solchen Plänen. Um jedoch auf alle Fälle eine Alternative zu haben, strecken sie ihre Fühler nach dem Fernen Osten und dem Ostblock aus.