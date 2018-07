Von Zweistein

Die Bedeutung der Intuition in der Mathematik pflegte der kürzlich verstorbene große Mathematiker Emil Artin an folgender Aufgabe zu demonstrieren: Gegeben ist ein Quadrat, das – genau wie ein Schachbrett – in 64 quadratische Felder unterteilt ist. Aus diesem Quadrat schneiden wir zwei sich diagonal gegenüberliegende Eckfelder heraus. Läßt sich das nunmehr aus 62 Feldern bestehende Gebilde restlos in Streifen zerschneiden, die – ähnlich Dominosteinen – aus zwei Feldern bestehen? Wenn ja, wie muß man dabei vorgehen?

Auflösung auf Seite 5