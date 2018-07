Inhalt Seite 1 — Methusalem und seine Erben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Was einmal gutbürgerlich Familienroman hieß, das beerben und plündern heute die Fernsehserien, und so heruntergekommen die Hesselbachs auch neben den Forsytes oder gar den Buddenbrooks aussehen mögen, an ihrer Verwandtschaft gibt es nichts zu deuteln. Immer noch wird das Wohnzimmer zur Weltbühne drapiert, immer wieder fängt der kleine Kreis alle von außen hereinbrechende Verwirrung am Ende auf in seiner prästabilierten Harmonie. Menschliches und Allzumenschliches blühen gemütlich, intim Seit an Seit.

So ist das Gute, Alte, Wahre auch hier längst billig von der Stange zu haben. Kein Wunder also, wenn ein Familienroman, der noch zur Literatur zählt, heute sehr anders schmeckt als dieses Aufgewärmte und Gestreckte von gestern. Denn das neueste Buch von Wright Morris, des Satirikers der „Gläsernen Insel“ und der „Liebe unter Kannibalen“, ist mindestens seinem Stoff nach ein Familienroman – übrigens der zweite Band eines erzählerischen Unternehmens, dessen erster Teil den deutschen Lesern leider unterschlagen wurde. So müssen wir uns, wohl oder übel, an das halten, was hier berichtet wird, die Geschichte eines Familienausflugs und Familientreffens, eine schwermütige, genaue, trostlos humoristische Geschichte, Familien-Literatur ganz ohne schmunzelndes Gemüt.

Auf verschiedenen Routen nähert sich die Familie Scanlon dem Treffpunkt Lone Tree, wo der neunzigste Geburtstag des Vaters, Großvaters und Urgroßvaters Scanlon gefeiert werden soll. Die Töchter reisen an, die Schwiegersöhne, ein versprengter Freund der Familie, Enkel und Urenkel. Lone Tree reduziert sich sehr bald auf ein einziges, noch knapp bewohnbares Haus, in dem der ebenso knapp lebendige Scanlon haust. Drumherum steht leer, wie eine verlassene Filmkulisse, die seit Jahrzehnten von Menschen geräumte Pionierstadt. Nur Scanion hat dort ausgehalten, wo er in einem Planwagen zur Welt gekommen ist, Verpuppt in seine Kauzereien, ein Spuk und Denkmal der Vergangenheit wie die tote Stadt um ihn herum.

Dieser Neunzigjährige ist eine Figur von nahezu Beckettschem Zuschnitt, unwirklich, mythisch schon in der Kontur, ein Relikt, unaufhörlich absterbend und hinschwindend, in den letzten dürftigen Abfällen seiner Erinnerung wühlend. Und um diesen toten oder scheintoten Mittelpunkt sammelt sich nun seine Familie, eine Party zeitgenössischer, fatal zeitgenössischer Amerikaner. Er, der Urgroßvater im Zentrum, hält fast den ganzen Roman hindurch still, mümmelnd oder schlafend im Hintergrund. Doch seine bloße Anwesenheit schlägt einen monumentalen Bogen über das Geschehen und alle Mitspielenden. Die kleinlichsten Sorgen, das kleinlichste Glück erhalten auf dem Schauplatz Lone Tree und vor dem uralten dösenden Narren mit einem Mal Wucht und Würde.

So sind schon Szenerie und Aura wohlvorbereitet. Doch auch die „Spieler“ stellt Morris in einer ausführlichen Sequenz von Porträts einen nach dem anderen vor. Da ist Boyd, der Mann, der als Junge einmal versucht hat, über das Wasser zu wandeln, vergeblich, wie sich denken läßt, und der sich seitdem „aus eigener Kraft tiefgearbeitet“ hat. Oder Lois, eine unantastbare Schöne, nun zum ersten Male verliebt in ihren eigenen Enkel, aber gerade der entzieht sich ihr so boshaft und so reizend, wie das nur Kinder können. Als der einzig Gutmütige, weil gründlich Beschränkte, trabt der Briefträger Bud auf die Szene, ein Sammler und Bastler, immer noch eingesponnen in infantile Dingwelt. Die Jugend dagegen sieht aus wie Magazinidolen nachmodelliert, so ein Mädchen von Wuchs und Wesen der Bardot und ein junger Mann wie ein Andenken an die schönsten Helden des Wild-West-Kinos, doch leider ist er, ein pathologischer Stotterer, fast so stumm wie sein Urgroßvater.

Genauso, wie das hier aufgezählt wird, liest sich diese Porträtfolge herunter: wie ein Panoptikum von Unglück und Käuzen. Alle diese verschiedenen Gesichter und Leben addieren sich zu einer ähnlichen Summe von abgedankten oder kläglich festgehaltenen Illusionen. Nur zwei dazwischengesetzte Porträts zeigen eine andere Farbe. Sie gelten zwei Jungen, die gar nicht mitreisen nach Lone Tree, doch in den Gedanken der dort versammelten Familie sehr anwesend sind. Der eine hat wohlüberlegt zwei Mitschüler niedergefahren, als sie sich seinem Wagen in den Weg stellten. Der andere, konsequenter, schoß in zehntägigem Amoklauf wahllos zwölf beliebige Personen über den Haufen.

Solche Brutalität, hier in zwei Beispielen isoliert, Morris versucht sie überall zu entdecken und zu befragen. Quittiert sie nicht nur, so undurchsichtig und schlichtweg böse sie scheint, eine umfassendere Bosheit? Wird da nicht blind Rache genommen für ein unbekömmliches Leben, symbolisches Attentat verübt auf eine Gesellschaft, unter deren Druck man zu ersticken glaubt? Die Familie in Lone Tree denkt unaufhörlich an beide Jungen, die vierzehnfachen Mörder, doch man wagt nicht, sich genau einzugestehen; wie gut man die beiden begreift. Die Familie hat dem ungeheuren Druck von außen ja nachgegeben. Was dabei entstellt oder verkümmert worden ist, das rechnet man sich nun gegenseitig auf.