Die Statistik besagt: Jede dritte westdeutsche Ehefrau ist untreu. Als Soziologe wußte ich die Zahlen anzuwenden. Exakt, sagte ich mir, muß man vorgehen, und meine erste Überlegung war bevölkerungswissenschaftlicher Art.

Ich lebe in einer Stadt von 200 000 Einwohnern, davon sind 51 000 Ehefrauen. Jede Dritte, das bedeutete also in meinem Fall: 17 000 standen mir zur Verfügung. Siebzehntausend! Im nächsten Café fand ich mich wieder, vor mir das Statistische Jahrbuch. Von Konzentration jedoch war keine Rede. Drei hübsche junge Ehefrauen saßen am Nebentisch. Sollte ich in die Praxis umsteigen? Plötzliches Gekichere der drei Damen. Kein Zweifel, sie sprachen über mich. Schon wollte ich entscheidende Schritte einleiten, als mich die Wortfetzen „der Affe mit der Brille da“ zurückstießen. Das galt mir, aber ich tröstete mich schnell. Zwar gehören ungefähr 8000 Frauen in unserer Stadt zu der sozialen Unterschicht oder unteren Mittelschicht, die mich Brillenträger verschmähten. Es blieben jedoch noch 9000 andere übrig.

So mich beruhigt habend, schaute ich wieder auf. Eine lange Dame im Nerzcape fesselte meinen Blick. Ein wertvolles Schoßhündchen spielte zwischen ihren reizvollen Mitvierzigerbeinen. Damen in diesem Alter, Industriellengattinnen und ähnliche hatten wohl immer etwas für junge Burschen übrig. Gefehlt: Sie las unentwegt eine Gewerkschaftspostille, und ich war für sie Luft. Schweren Herzens schrieb ich die 1000 Damen der Oberschicht meiner Stadt ab.

Meine Hoffnung verblieb bei 8000 ehebruchwütigen Damen. Wieder versuchte ich meine Blicke in fremde Augen zu senken, aber als ich in einer Pause weiterlas, scheiterte ich auf Seite 34 des Jahrbuchs: Ich hatte die Gliederung der Konfessionen und die Altersschichtung übersehen. Das Verhältnis von sieben zu drei zwischen Protestanten und Katholiken entriß mir, dem Protestanten, 2400 Andersgläubige. Aber nun erst die Einteilung in Altersgruppen! Wenn ich nicht Gefahr laufen wollte, als Sittenstrolch oder deutscher Humbert-Humbert über jüngste und älteste Damen hinter Zuchthausmauern zu kommen, blieben mir nur noch 1800 Ehebrecherinnen in petto, die in meine Altersklasse paßten.

Ich schauderte. Mit 17 000 hatte ich geliebäugelt, ein trauriges Zehntel sollte mich erfreuen. Sorgfältig beachtete ich nun alle statistischen Risiken, erreichte Meisterschaft im Abschätzen des Alters und noch jeden unliebsamen Braten falscher Konfession. Doch das schlichte Leben spielte meiner Wissenschaft die schlimmsten Streiche. Schienen doch viele Frauen, über die ich zu verfügen glaubte und die ich charmierte, zu sagen: „Was will der Affe eigentlich?“ So fielen sie zurück in Großmutters Zeiten und setzten sich über jegliche statistische Erkenntnis hinweg. Mir blieb nichts anderes übrig, als die Zahl von 1800 noch einmal zu halbieren. Was sollte ich mit den restlichen 900 anfangen, wie sie finden unter den 200 000 Menschen meiner Stadt? Lieber spielte ich im Lotto, als 900 Frauen zu suchen, die hier, jetzt, dort, irgendwo wippten, trippelten, äugten, mich nicht fanden und sicher ebenso verzweifelt waren wie ich, verzweifelt an der Statistik.

Herbert Rümenapf