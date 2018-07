Die im Mehrheitsbesitz der Otto-Wolff-Gruppe liegende Eisen- und Hüttenwerke AG, Köln, kontrolliert als reine Holdinggesellschaft zwar mehrere namhafte Unternehmen, aber sie betreibt dennoch eine ausgesprochene Monokultur. Alle Beteiligungsgesellschaften der Kölner Holding sind in der Stahlindustrie zu Hause, und dementsprechend hat sich im vergangenen Geschäftsjahre der Überdruck am Stahlmarkt bei Eisenhütten auch auf der ganzen Linie ausgewirkt. Alle Töchter haben weniger als im Vorjahr an die Muttergesellschaft abgeführt: Die Beteiligungserträge sind um rund 2,6 auf 5,6 Mill. DM zurückgegangen. Dazu trugen die Neunkirchener Eisenwerk AG, Neunkirchen/Saar, mit 3,375 Mill. DM, die Rasselstein AG mit 1,260, die Stahlwerke Bochum AG mit 0,732 Mill. DM und die Gebr. Stumm GmbH mit 0,256 Mill. DM bei. Die Vorjahrsdividende von 8 % war damit bei Eisenhütten nicht zu halten, die Ausschüttung ermäßigt sich auf 6 %. Die Dividendensenkung kommt zwar nicht ganz überraschend; denn bereits im Vorjahr war in der Hauptversammlung des Unternehmens deutlich gemacht worden, daß die 8 % für 1961 gewissermaßen als einmaliger Satz anzusehen waren. Insbesondere für die freien Aktionäre aber – der Großaktionär verfügt über 76 % von dem 1961 aus Gesellschaftsmitteln von 39,6 auf 8 Mill. DM erhöhten Kapital – sind 6 % nicht gerade eine zufriedenstellende Verzinsung, zumal sie darüberhinaus noch damit zu rechnen haben, daß sich die Eisenhüttendividende für 1963 nochmals weiter ermäßigt.

Schon heute läßt sich übersehen, daß die Beteiligungserträge der Kölner Holding in diesem Jahre – die Dividenden der Töchter für 1962 sind ja bereits bekannt – noch spärlicher fließen. Bei der bedeutendsten Konzerngesellschaft, dem Neunkirchener Eisenwerk, an dessen Kapital von 135 Mill. DM die EHW mit 50 % beteiligt sind, wird die Dividende auf 4 (5) % zurückgenommen; Rasselstein bleibt zwar bei der vierprozentigen Ausschüttung, aber eine Verminderung ergibt sich aus der erstmals für ein volles Jahr wirksam werdenden Verringerung der Rasselstein-Beteiligung auf 50 %. Schließlich hat auch die Stahlwerke Bochum AG ihre Dividende auf 10 nach 12 % zurücknehmen müssen. Damit wird der bei EHW für 1963 zur Verfügung stehende Gewinn sich zwangsläufig verringern. Die zu erwartenden Beteiligungserträge werden auf 4,7 Mill. DM zurückgehen, und dann wird nur eine Dividende von 5 % zur Ausschüttung gelangen können. Daß die Kölner Verwaltung damit glaubt, die Untergrenze erreicht zu haben, ist vorerst nur eine Hoffnung, der sich indessen auch die Minderheitsaktionäre gern anschließen werden. Für den Großaktionär erklärte Otto Wolf von Amerongen, er glaube, daß sich im Herbst etwa eine Stabilisierung der Stahlpreise durchsetzen werde. Die vor allem störenden belgischen Walzstahlangebote würden nach seiner Meinung nicht auf die Dauer um jeden Preis auf den deutschen Stahlmarkt gebracht werden. Nmn.