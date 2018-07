Plötzlich waren die Krauss-Maffei-Aktien in aller Munde. Anlaß für ihre neuerliche Beliebtheit war die Nachricht, daß die Krauss-Maffei AG, München, das Wettrennen um den Panzerbauauftrag („Europa-Panzer“) gewonnen hatte. Zum Ärger der Hamburger, die schon die ehemalige Schlieker-Werft unter der Regie der Quandt-Gruppe als Panzerbau-Unternehmen gesehen hatten und jetzt mit Verdächtigungen darüber nicht sparten, warum der lukrative Auftrag von Bonn gerade in das CSU-Land Bayern gegangen war.

Die Verwaltung von Krauss-Maffei hatte über ihre Aussichten im Rüstungsgeschäft bis zuletzt geschwiegen. Weder im Geschäftsbericht für 1962 noch auf der Hauptversammlung wurde dazu Stellung genommen. Niemand wird sagen können, daß der Panzer-Auftrag ein Rettungs-Anker für Krauss-Maffei ist, denn dem Unternehmen ging es bisher recht gut, wenngleich sich natürlich die ruhigeren Wellen der Investionskonjunktur hier hart ausgewirkt haben. Der Umsatz wuchs nur mehr um 3 % (in den beiden Vorjahren um jeweils rund 14 %) auf 145,5 Mill. DM, wobei der Exportanteil auf 21 (34) % zurückfiel. Das schwächere Auslandsgeschäft betraf vor allem den Lokomotivbau, dessen Umsatz allerdings insgesamt infolge stärkerer Lieferungen an die Bundesbahn zugenommen hat. Ein nordamerikanischer Anschlußauftrag auf 15 dieselhydraulische Streckenlokomotiven mit 4000 PS eröffnet jedoch wieder günstigere Aussichten im Lokomotivexport, wozu auch die Zusammenarbeit mit Fried. Krupp in der „Lokomotiv-Export-Union“ beiträgt. Allerdings heizt die mit staatlichen Finanzierungshilfen gestützte US-Lokomotivindustrie den starken Wettbewerb auf den Auslandsmärkten unvermindert an.

Den rückläufigen Umsatz in der Verfahrenstechnik hofft man durch neue Entwicklungen beleben zu können. Erfreulich verlief das Geschäft in Kunststoffverarbeitungsmaschinen und im allgemeinen Maschinenbau. An Stelle der beendeten Zusammenarbeit mit der MAN im Omnibusbau wurde Ende 1962 eine Vereinbarung mit Büssing geschlossen. Im laufenden Jahr dürften die ersten Omnibusse mit Büssing-Aggregaten geliefert werden.

Das über die Buderus’schen Eisenwerke (Beteiligung 60 %) zur Flick-Gruppe gehörende Unternehmen wird wieder 10 % Dividende auf 13 Mill. DM zahlen. Die Ertragslage war zwar von steigenden Personalkosten beeinträchtigt. Bei einer auf 4900 (5000) Mitarbeiter verringerten Belegschaft wuchs ihr Anteil auf 31 (29) % der Gesamtleistung. Gleichzeitig gelang es aber, den Materialaufwand auf 50 (55) % zu senken. Investitionen von 6,6 (10,5) Mill. DM wurden weitgehend selbstfinanziert.

Insgesamt erscheint die Ertragslage eher besser als im Vorjahr, wenn man berücksichtigt, daß für erhöhte Risiken im Auslandsgeschäft die „Sonstigen Rückstellungen“ allein um 3,8 (1,7) Mill. DM verstärkt wurden. Auch die um mehr als ein Viertel erhöhten ertragsabhängigen Steuern von fast 5 Mill. DM, wobei in den 3,9 Vorjahressteuern noch Nachzahlungen enthalten waren, lassen auf ein günstiges Betriebsergebnis schließen. Dieser Eindruck wird von der verbesserten Bilanzstruktur und Liquidität untermauert. Im laufenden Jahr hofft die Verwaltung trotz des schärferen Wettbewerbs und des schwächeren Auftragseingangs den Umsatz halten zu können. B. N.