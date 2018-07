Die Sowjets haben ihren Willen durchgesetzt. Im März 1964 beginnt in Genf die „UN-Konferenz für Handel und Wirtschaft“, die in den Wandelgängen des Palastes der Nationen in Genf allgemein als „Anti-GATT-Konferenz“ bezeichnet wird. Diese Konferenz soll vor allem dazu dienen, eine internationale Handelsorganisation zu schaffen oder die Struktur des GATT so grundlegend den wirtschaftlichen Gegebenheiten „anzupassen“, daß von den eigentlichen Zielen und Aufgaben des GATT nicht mehr viel übrigbleibt.

Seit 1958 haben sich die Sowjets bemüht, diese Großkonferenz zustande zu bringen. Gaiz glücklich dürften sie mit der augenblicklichen Lösung jedoch nicht sein. Die Entwicklungsländer hatten sich die sowjetische Idee zu eigen gemacht, den ursprünglichen Vorschlag aber so grundlegend umgeändert, daß sich die UdSSR schon 1962 gezwungen sah, in den Vereinten Nationen einen Gegenvorschlag einzubringen. Die Vorbereitungsarbeiten waren jedoch schon so weit fortgeschritten, daß den Sowjets nur noch die Hoffnung blieb, im Vorbereitungskomitee einige ihrer Änderungswünsche durchzudrücken. Doch auch das gelang ihnen nur zum Teil. So wurde auf Drängen der UdSSR schließlich ein Vorschlag des Libanon angenommen, alle regionalen Wirtschaftsorganisationen einzuladen, Beobachter zu entsenden. Damit ist auch die Teilnahme der Vertreter des COMECON gesichert.

Die Meinungen über eine neuzuschaffende Internationale Handelsorganisation waren von Anfang an stark auseinandergegangen. Fest steht nur soviel, daß die bestehenden Handelsorganisationen den wirtschaftlichen Verhältnissen nicht mehr gewachsen sind. Die Befürworter einer neuen Organisation argumentieren vor allem damit, daß diese nicht mit dem Mißtrauen behaftet wäre, das man, zu Recht oder Unrecht, dem GATT gegenüber hegt. Sie räumen dem GATT allerdings großzügig einen Platz als „Tarif-Komitee“ ein. Es läßt sich jedoch heute schon absehen, daß die fünfzig GATT-Vollmitglieder einer solchen Einverleibung in eine neue Handelsorganisation heftigen Widerstand entgegensetzen werden.

Ein anderer Vorschlag sieht die Ausweitung des GATT vor, wobei vor allem die Fragen der Entwicklungsländer stärker als bisher berücksichtigt werden sollen. Dieses neue „GATT“, das mit der Ausgangsstruktur wahrscheinlich nur noch den Namen gemeinsam haben wird, soll dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen regelmäßig Bericht erstatten. Damit würde es straff an die Kandare genommen und ein gefügiges Mitglied der Familie der Vereinten Nationen werden.

Auf der Welthandelskonferenz im Frühjahr nächsten Jahres wird es über die Form der neuen Handelsorganisation erneut zu heftigen Auseinandersetzungen kommen, die schließlich in der Verzweiflungstat enden werden, nämlich der Schaffung eben jener Organisation, über deren Struktur und Aufgaben man sich nicht im klaren ist. Die Konferenz soll drei Monate dauern und zu Beginn und zum Abschluß werden die Handels- und Finanzminister der etwa 120 teilnehmenden Länder erwartet. Da man ihnen die Möglichkeit zu Erklärungen einräumen will, werden allein die Reden der Minister, bei einer Beschränkung der Rededauer auf 15 Minuten, etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Die Geschichte der Vereinten Nationen wird um eine weitere Groß-Konferenz bereichert werden.

Wolf gang Kuballa