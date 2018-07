Die Vereinigten Staaten haben mit einem Federstrich die Weiterentwicklung und die Erprobung ihres Himmelsspions, des Warnsatelliten „Midas“ beendet. In lakonischer Kürze wurde mitgeteilt, daß allein im letzten Haushaltsjahr 423 Millionen Dollar für das Midas-Projekt ausgegeben worden seien, von denen die Hälfte als „umsonst hinausgeworfen“ angesehen werden müßte, während die andere Hälfte der Beschaffung wichtiger Daten und neuer Erkenntnisse gedient habe, die für kommende Entwicklungen wichtig seien.

Aufgabe der „Midas“-Satelliten sollte es sein, die Vereinigten Staaten so früh wir irgend möglich vor einem Raketenangriff zu warnen. Die Kapsel verfügte über ein Infrarot-Auge, das auf die Hitzeentwicklung interkontinentaler Raketen ansprechen und nicht nur den Start, sondern auch den Kurs der Rakete orten und den Bodenstationen melden sollte. Zusätzlich zu den Frühwarnstationen rund um den Erdball, so hoffte man, könnte ein Netz von „Midas“-Satelliten die Warnzeiten vor einem Überraschungsangriff um etwa zehn Minuten vorverlegen.

Der erste „Midas“ war am 28. Februar 1960 gestartet worden. Der Abschuß mißlang jedoch. Bei einem zweiten Versuch Ende Mai versagte das Infrarot-Auge. Am 21. Oktober 1960 konnte schließlich der erste Erfolg verzeichnet werden. Ein „Midas“ wurde in eine besonders hohe Kreisbahn geschossen, und vier Tage später meldete das Infrarot-Auge mit genauer Ortung den Start einer „Titan“-Rakete schon zwei Minuten nach dem Abschuß auf der Erde. Von diesem Zeitpunkt ab wurden alle militärischen Satelliten zur geheimen Kommandosache erklärt, und die US-Luftwaffe beschränkte sich darauf, lediglich den Start bekanntzugeben. Einzelheiten, vor allem über den Typ der Satelliten, wurden fortan verschwiegen. Mehr als 20 solcher Geheimsatelliten umkreisen gegenwärtig die Erde.

Die bisherigen „Midas“-Versuche haben nun allerdings ergeben, daß sich aus diesem Satelliten niemals ein brauchbares und zuverlässiges Warnsystem entwickeln läßt, auch dann nicht, wenn weitere enorme Geldmittel zur Verfügung gestellt würden. Aber noch ein anderes Argument ist für den Entwicklungsstopp ausschlaggebend gewesen:

Als das Projekt „Midas“ geplant wurde, litten die Vereinigten Staaten noch unter der sogenannten Raketenlücke. Die Hauptabschreckungsmacht bestand aus den strategischen Bombern, und die amerikanischen Militärs waren bestrebt, die Zeitspanne zwischen Warnung und Angriff soweit zu verlängern, daß die Bomber in der Lage wären, noch rechtzeitig zu starten, bevor ihre Stützpunkte vernichtet würden. Inzwischen haben die USA ständig wachsende Depots von Fernraketen der Typen „Minuteman“, „Titan“ und „Atlas“ – Anfang Juli waren rund 300 Raketen an die Luftwaffe ausgeliefert – in unterirdischen atombombensicheren Bunkern einsatzbereit. Für einen Vergeltungsschlag ist es daher nicht mehr entscheidend, ob ein feindlicher Angriff einige Minuten früher oder später gemeldet werden kann. H. N.