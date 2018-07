Inhalt Seite 1 — Verkannte Erbsubstanz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Küken mit zwei Gehirnen oder mit einem doppelten Skelett waren die Resultate einer Versuchsreihe, die zu einer erregenden genetischen Entdeckung führte: Dr. Mann-Chiang Niu, Professor für Biologie an der Temple University in Philadelphia, hat nachgewiesen, daß eine Zellsubstanz, von der man angenommen hatte, sie spielte nur die untergeordnete Rolle eines chemischen Boten im Mechanismus der Vererbung, selbständig genetische Befehle erteilen kann.

Diese Substanz, mit der sich Dr. Niu seit einigen Jahren beschäftigt, ist die Messenger-RNS (Ribonukleinsäure). Bisher glaubte man, dieser Stoff sei der DNS, der Desoxyribonukleinsäure, strikt untergeordnet. DNS-Moleküle sind die Bestandteile der Gene, in denen die Erbinformationen chemisch verschlüsselt sind. Diese Informationen, die Programme für die Produktion von Eiweißstoffen, müssen an die Eiweißfabriken in der Zelle gelangen, und dazu sind die RNS-Moleküle da. Sie nehmen gewissermaßen einen Abdruck von der Struktur der DNS-Moleküle und bringen ihn zu den Protein-Herstellungsstätten. Dort dient der Abdruck dann als Vorlage für den Zusammenbau der einzelnen Aminosäuren zu den jeweils von der DNS verlangten Eiweißstoffen. Es schien, als erschöpfe sich die Aufgabe der Messenger-RNS in der Überbringung der Befehle.

Freilich weiß man schon seit einiger Zeit, daß die RNS einiger Viren in den von ihnen befallenen Zellen selbständig in die Eiweißproduktion eingreift, ohne dazu von einem DNS-Molekül ermächtigt zu sein – aber das galt als Ausnahme. Viren sind schließlich in vieler Hinsicht Sonderlinge unter den Organismen.

Indes, nach den Ergebnissen des Biologen Niu aus Pennsylvanien sieht es so aus, als handle es sich bei der Virus-RNS keinesfalls um einen Stoff mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Der sino-amerikanische Professor erbrachte nämlich den Nachweis, daß auch RNS-Moleküle aus tierischen Zellen manchmal zu Eiweiß-Produktionschefs avancieren.

Im biologischen Labor der Temple University isolierten Dr. Niu und seine Kollegin Dr. Nina Hillman RNS aus der Hirnsubstanz eines jungen Hühnerembryos und infizierten damit angebrütete Eier, in denen sich bereits durch Teilung Zellhaufen gebildet hatten. Das Resultat dieser Manipulationen waren Küken mit einem ungewöhnlich großen oder gar zwei Gehirnen. Die gleiche Prozedur, bei der jedoch die RNS aus einem embryonalen Skelett stammte, brachte monströse Tiere mit zu vielen, zu langen oder verdickten Knochen hervor.

Fast an Zauberei grenzten die Versuche, die die beiden Wissenschaftler an Zellkulturen aus verschiedenen Körperteilen von Säugetieren unternahmen. Mit RNS, die aus der Leber isoliert worden war, konnten die Biologen jede beliebige Körperzelle in eine Leberzelle verwandeln, in eine Zelle, die sonst nur von der Leber produzierte Enzyme herstellte. Diese Fähigkeit vererbten die verwandelten Zellen an all ihre durch Teilung entstandenen „Nachkommen“.

Das gleiche Ergebnis erzielte Niu, als er die aus Leberzellen extrahierte RNS in die Zellkultur eines Mäuse-Karzinoms brachte. Wieder entwickelten sich Pseudo-Leberzellen.